¿Viajarás a Rusia? Aquí te damos unos consejos

Lapublicó una lista de consejos para evitar contratiempos durante tu visita a ese país, entre los que destacan el evitar insultos a jugadores durante los partidos (olvídate del ¡ehh pu…!), no usar máscaras en los estadios y, recuerda, se sancionan las expresiones públicas de afecto entre parejas del mismo sexo.El gobierno federal recomienda:- Si aún no has comprado tus boletos, hazlo preferentemente en https://tickets.fifa.com, o en agencias autorizadas por la FIFA.- Contrata un seguro médico de viaje que sea válido en Rusia.- Revisa que tu pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia.- Si tramitas tu Fan ID, un documento gratuito que expiden las autoridades rusas junto con la FIFA, podrás entrar a Rusia sin necesidad de visa. Haz click aquí. Con tu Fan ID podrás entrar a Rusia 10 días antes del primer partido y salir 10 días después de la final del campeonato del mundo. La Fan ID es necesaria para entrar a los estadios.- Chécate con el médico antes de viajar.- Si tomas medicamentos lleva suficientes y asegúrate de que puedan entrar a Rusia. Lleva una copa de tu receta.- Informa a tu banco de tu viaje para que no te bloqueen tus tarjetas.- La mayoría de los establecimientos rusos, hoteles y restaurantes incluidos no aceptan dólares estadounidenses ni euros.- Lleva efectivo, con los cajeros podría haber fallas.- Lleva siempre a la mano la información de contacto con la embajada de México en Rusia.- No lleves sustancias prohibidas.- No lleves encargos de nadie.- Guarda bien la hoja de control migratorio que te den al entrar al país.- Guarda bien tu pasaporte.- El hotel al que llegues debe registrarte ante migración local, asegúrate de que así sea. Si llegas a casa de alguien, igual deben registrarte.- Si eres arrestado por cualquier motivo, avisa a tu embajada de inmediato.- Respeta las reglas de civilidad, es decir, no te pases de listo.- La policía rusa puede checar el estatus migratorio de quien sea en cualquier momento. Asegúrate de traer tu Fan ID en todo momento.- No se puede beber en la vía pública, tampoco si tienes menos de 18 años.- En la cancha no puedes ofender a los jugadores ni a otros espectadores.- No puedes pasar los límites permitidos al conducir.- Las agresiones a la dignidad sexual se pagan con cárcel.- La posesión, consumo o venta de estupefacientes son castigadas con severidad.- No se puede fumar en lugares públicos.- Las manifestaciones en favor de la diversidad sexual y de género no están permitidas.- Las expresiones de afecto entre parejas del mismo sexo generalmente no son aceptadas y pueden dar lugar a agresiones físicas o verbales.- No se pueden ondear banderas extranjeras en plazas públicas o frente a oficinas del gobierno.- Por cuestiones de seguridad no se puede usar máscaras.Esta es la información de contacto con la embajada de México en Rusia:Bolshoy Levshinskiy per. 4, Moscú, Federación de RusiaTeléfono: +7 495 966 2060 (marcación internacional)8 495 966 2060 (Marcación desde Rusia)Twitter: @EmbaMexRus Facebook: EmbamexRusiaSi tienes una emergencia durante tu estancia en Rusia debes marcar el 112, número que conecta con la policía, cuerpo de bomberos o ambulancia.Date de alta en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (Sirme). Así, las autoridades mexicanas podrán contactarte en caso de emergencia.https://sirme.sregob.mxHay dos aplicaciones disponibles para estar en contacto con el gobierno mexicano. Una es la Guía del viaje y otra es MiConsulmex.