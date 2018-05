Abatido un hombre tras matar a dos policías y un transeúnte en Lieja

Dos policías y un transeúnte han sido asesinados este martes en el centro de la localidad belga de Lieja. El agresor ha sido identificado como Benjamin Herman, de 36 años, que cumplía una pena de prisión por robo y tráfico de drogas y disfrutaba de un permiso carcelario desde ayer lunes. La fiscalía belga investiga el caso como un acto terrorista y estudia si Herman pudo radicalizarse mientras permaneció encerrado. Los hechos se produjeron a las 10.30 de la mañana en el boulevard d’Avroy. Según el relato del fiscal belga Philippe Dulieu, el agresor atacó en primera instancia a las dos agentes con un cuchillo, arrebató la pistola a una de ellas y comenzó a disparar matando a las dos policías y a un joven de 22 años que estaba sentado en el asiento de copiloto de un coche junto al lugar.

Después de esto, el atacante se refugió en un colegio cercano. En su interior tomó como rehén a una mujer, pero miembros de las fuerzas especiales de la policía local lo abatieron sin que la retenida sufriera daños. En el intercambio de disparos, el agresor hirió a otros dos policías, y según el diario local La Libre Belgique, gritó "Allahu Akbar" (Alá es el más grande) antes de morir, pero las autoridades aún no han confirmado este punto. La rehén trabaja como empleada de la limpieza en el colegio, donde los alumnos han permanecido confinados hasta que la policía se ha asegurado de que el peligro ha pasado. “Los alumnos están seguros y ninguno ha sido herido. El individuo ha sido neutralizado”, ha señalado el gobernador de la provincia de Lieja, Hervé Jamar. El centro permanecerá cerrado mañana y el Ayuntamiento ha movilizado a un equipo de psicólogos para atender a aquellos que necesiten ayuda.

Dos grandes carpas rojas levantadas junto al lugar del tiroteo destacaban en el escenario del crimen durante la tarde de este martes. Dentro de ellas, los cadáveres de víctimas y homicida. A su alrededor, los agentes recomponiendo el suceso. Y junto al cordón policial Mathia Argento, belga de origen italiano de 20 años. A la hora en que se produjeron los asesinatos se dirigía a su trabajo en una empresa de construcción. Han pasado cinco horas desde que detuvo su camioneta ante un semáforo en rojo, escuchó el sonido de los disparos y desde la ventanilla vio pasar al autor del ataque. “Paré justo delante del colegio donde ha entrado. Vi a un hombre corriendo con una pistola en la mano, entró en el colegio y cerró la puerta. Me agaché en mi asiento para esconderme. Menos de dos minutos después ha llegado la policía y nos ha evacuado de nuestros vehículos. Lo he dejado en medio de la carretera y he salido corriendo. He visto a una mujer llorando diciendo que habían matado a su hijo en el coche. Todo el mundo corría. A mi lado había un autobús lleno de pasajeros, han bajado y han salido corriendo”, explica a EL PAÍS.

El ministro del Interior, Jan Jambon, ha asegurado que la situación está controlada y que los servicios antiterroristas están analizando si se trata o no de un atentado. "Estamos intentando saber qué es lo que ha ocurrido exactamente", ha añadido el titular de Interior. El posible atentado no ha modificado el nivel de alerta. El centro de crisis que analiza el riego terrorista (OCAM), ha decidido mantenerlo en el segundo escalón sobre un máximo de cuatro.

Ante la alarma generada por el tiroteo, las fuerzas del orden han establecido un perímetro de seguridad que ha interrumpido el tráfico en los alrededores, una de las principales arterias de la ciudad valona, situada a unos 50 kilómetros de la frontera alemana. Las imágenes colgadas por varios usuarios en las redes sociales muestran a personas intentando huir y poniéndose a salvo, así como a agentes con chalecos antibala tomando posiciones en la zona.

El último ataque de consideración registrado en la ciudad se produjo en 2011, cuando un recluso en libertad condicional sembró el caos al asesinar a cuatro personas y herir a más de un centenar disparando ráfagas de fusil y lanzando granadas de forma indiscriminada.