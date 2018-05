Denuncia abuso policial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La petición del pago de cuota a la semana para brindar vigilancia por parte del policía auxiliar, Arturo Pacheco Centeno, en la colonia La Moderna, fue primero de 200 pesos, y ante la negativa, incrementó el pago a 500 pesos.Así lo denunció el ciudadano, Juan Alberto Nilo Alcaraz, quien platicó consobre el abuso de autoridad del elemento auxiliar, y el proceso de denuncia que hizo en diferentes instancias del Gobierno de Irapuato, donde buscó al encargado del departamento de la Policía Auxiliar hasta llegar al alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, sin encontrar atención.“Ya tiene más de tres meses, el policía auxiliar está sobre las avenidas Juan de Arreola, Juan Aranda e Ignacio Bartolache de la colonia Moderna, con quien he tenido muchos problemas, todo empezó porque quería que le pagara forzosamente la semana, 200 pesos, de ahí empezó la problemática, incluso me pedía 500 pesos, yo me negué a dárselos”, indicó.Nilo Alcaraz señaló que luego de las negativas, comenzó a ser amenazado por el policía auxiliar, por lo que decidió acudir a denunciarlo a la Agencia del Ministerio Público número 3 denuncia que quedó asentada en la carpeta de investigación 28312/2018, además de buscar a Francisco Aguilar, Coordinador de Policía Auxiliar.“Me dijo que no lo iba a cambiar, no pedía yo destitución, o que lo sancionaran, nada más que lo reubicaran, nunca quise provocarle un problema, me dijo el Coordinador, que no lo iba a cambiar, que le hiciera como quisiera y le valía”, indicó.Nilo Alcaraz buscó también apoyo con regidores del Ayuntamiento, como el actual candidato a la diputación local, Victor Zanella Huerta, el regidor Rafael Rodríguez y la regidora Susana Bermudez, quienes les negaron el apoyo, por considerar la problemática ‘intrascendente’, de acuerdo a las palabras del denunciante.“Fui con Julio Borja, director de Proximidad Ciudadana, y me dijo que no tenía que ver con su área, me empecé a desesperar, me preocupa mi familia, traté de hablar con el director de la Policía Preventiva, quien tampoco me quiso atender, al Secretario de Seguridad, Samuel Ugalde, le solicité audiencia, lo vi un día por coincidencia en el Ministerio Público, le dije el tema y me dijo que no me iba a atender, que no era importante, muy déspota”, indicó.El siguiente paso fue buscar al alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, quien a la fecha no lo ha querido recibir, obteniendo sólo atención del Secretario Particular, Omar Durán, quien incluso le pidió retirarse de la oficina del Presidente Interino.Nilo Alcaraz hizo un oficio dirigido a Alcántara Torres, entregado el 17 de abril, que el alcalde le respondió el 7 de mayo, donde se da por enterado de la situación, donde le indica que ante los procesos tanto penales como ante la Contraloría Municipal que inició, debe esperar la respuesta de las autoridades.Nilo Alcaraz confesó que el motivo de hacer pública su denuncia contra el policía auxiliar, quien incluso ya fue llamado a declarar ante el Ministerio Público, es que teme por su seguridad y la de su familia.“Después de los acontecimientos realizados, y de todo el funcionar de los servidores públicos, temo por mi seguridad, por mi vida, cualquier cosa que me suceda, a mi persona y mi familia, a mi patrimonio, hago responsable al Presidente Municipal, Xavier Alcántara”, finalizó.