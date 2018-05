Así vivieron el debate los 'sedientos' candidatos

Es el segundo encuentro entre los cinco candidatos a la gubernatura de Guanajuato, fueEl foro para el debate ciudadano es Casa de Piedra, que luce como ‘redondel’, en dondeHay aire acondicionado.Arranca el debate y entran, el único que saluda de mano a sus adversarios.Ahí los dejan por casi un minuto,, se quedan quietos, y después cada quien a su lugar.Un primer vaso de agua los recibe en sus mesas,, quien da un gran trago y se vuelve a acomodar el saco.Dos minutos para hacer una presentación, arranca Sheffield y va hasta el otro extremo conDiego les da la espalda, se agarra el traje yles comentan y agradecen el formato del debate.Otro trago que da Diego mientras explican el formatoRocío Naveja Oliva, invitada como especialista en seguridad, cuestiona elGerardo Sánchez ahora sin acordeón en mano, se lanza contra el panismo;“matando moscas con periódico”.Mientras esto pasa,, otro acomodo de traje y el refil. Ya van dos vasos.el único que trajo al debate a su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que la refinería de Salamanca será renovada. Acaba un trago de agua.Camarena toma la mitad de su primer vaso de tres que bebería todo el debate, y“El Congreso no aprobó la iniciativa que hizo el Verde de crear la Secretaría”. Diego reviró y le dio la bienvenida a su propuesta.Cambian el vaso de Gerardo Sánchez, va por el segundo,El especialista en el tema es Alex Caldera Ortega, quienEl primero en contestar es Sheffield.



“No puede haber tolerancia para ningún subordinado, y barrer la escalera como dice Andrés Manuel de arriba para abajo”, dijo seguro y regresó a su banco, no esperó el revire.

Diego le dice a su adversario y ex compañero ex panista que coincide: “Estoy de acuerdo con Ricardo, el ejemplo de un líder arrastra. Por ejemplo, si el líder pide moches para instalar gasolineras”, hace una pausa, sigue serio pero el foro estalla en carcajadas.Pero no sólo los especialistas hicieron preguntas, de 30 que lanzó el gremio empresarial hubo más votadasDiana Preciado, asesora de branding personal, explicó a am que beber tantos vasos de agua “podría enviar mensajes de nerviosismo o incomodidad. Aunque no necesariamente sea así, en un ejercicio como éstos cada detalle cuenta”.Si el nerviosismo se mide en vasos, la menos fue Bertha Solórzano, candidata a la que el cronómetro le jugó mal todo el debate.Después Gerardo Sánchez que con dos y medio, su mano derecha y, cerró su participación.Camarena no quiso ser descortés y aceptó el tercer recipiente con agua porque la edecán se lo llevó, agarró su cartel ySheffield Padilla tomó tres vasos, comopara despedirse y pedir el voto.Diego no le quita la mirada, pero sí la atención porque tiene un chorrito enSigue sin hacer calor, el aire acondicionado funciona, el debate está acabando,