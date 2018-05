Ladrones hacen boquetes para robar a residenciales en Campestre

“La verdad que ya estamos hartos de la inseguridad que vivimos. Hemos aumentado la altura de las bardas, colocando protección y ahora hacen boquetes porque ya no pueden treparse”, señala Francisco Ledesma, quien es vigilante en Cumbres del Refugio, fraccionamiento colindante con el camino empedrado que lleva a la cima del Cerro Gordo.



“Ya estamos hartos de la inseguridad que vivimos. No ha bastado el elevar bardas, colocar sistemas de cámara, mallas con navajas. La delincuencia está a todo lo que da”, dice Teresa Navarro, vecina de la zona.

, ladrones aprovechan las malas condiciones en las que se encuentra el acceso empedrado al templo del Refugio,; no obstante esto no detiene a los ladrones, quienes se las han ingeniado para entrar y delinquir.Los más afectados son los colonos de, pues el patio o jardín trasero colinda con el citado camino, y. Los han tenido que rellenar con concreto porque ya no pueden subir por las bardas.Ahora el Comité Pro Mejoras del TemploEste martes se informó que delincuentes se robaron cables de cobre y costosas lámparas LED del templo de Nuestra Señora del Refugio , en Cerro Gordo. Hace apenas unas semanas se estrenó el sistema de iluminación panorámica.Cabe destacar que el día de la