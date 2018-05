QUEDAN A DEBER

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Otra vez los candidatos a la Gubernatura de Guanajuato nos quedaron a deber. La realidad es que no escuchamos casi nada distinto de ninguno a los planteamientos que nos ofrecieron en el primer debate.A casi un mes de que vayamos a votar, ya va siendo hora de que nos digan, con pelos y señales, cómo es que piensan resolver la grave crisis de la inseguridad y violencia en el corto, mediano y largo plazo.Los especialistas y ciudadanos en el foro, y los que preguntaron por redes sociales, les pidieron que explicaran los cómo y las metas, pero a cambio les respondieron generalidades, lugares comunes. Poco.La campaña de Pepe Meade está en la operación “última llamada” para poner a su candidato en un escenario competitivo a un mes de la elección. Para eso vino ayer a León Armando Ríos Piter, quien en reunión con medios, jóvenes, empresarios y ‘en tierra’ por la colonia Villas de San Juan, vino a decir que la elección no está decidida, y que el llamado voto útil no está con Ricardo Anaya sino con Meade.El Senador con licencia quiso ser candidato presidencial independiente, no le alcanzó, y hoy es un promotor más de la campaña de Meade. Su argumento es que luego del segundo debate Anaya se desinfla, y que Meade gana puntos, además que hay un 30% de indecisos y otro amplio porcentaje de voto switcher que pueda cambiar la decisión, aunque más que datos duros lo que trajo fue optimismo.La estrategia es insistir en que, más allá de la fuerza política que lo respalda, o sea el PRI, los electores indecisos revisen la trayectoria y las propuestas del candidato y se convenzan que ofrece mayor certidumbre al rumbo del País que las ocurrencias de AMLO y la novatez de Ricardo Anaya. Veremos.La candidata del PAN al distrito III local, Alejandra Gutiérrez Campos, convoca a ciudadanos acompañados de sus mascotas para este domingo 3 de junio a las 10 de la mañana a una marcha del Arco de la Calzada a la Plaza Principal, con el objetivo de concientizar sobre la protección animal. La legisladora federal con licencia ha demostrado un trabajo consistente a favor de esta agenda pública.En el evento, la asociación URI (Unión de Rescatistas Independientes) y otras, promoverán la recolección de firmas para solicitar al Congreso del Estado una reforma al Código Civil para dejar de considerar a las mascotas como un objetivo y se les dé el trato de seres sintientes, que tienen derechos. De llegar al Legislativo, Gutiérrez Campos señaló que será una de las promotoras de la iniciativa.La que fuera ex Tesorera del Municipio de León al final del trienio del hoy candidato de Morena, Ricardo Sheffield, es uno de los perfiles que están en la baraja para coordinar la próxima bancada azul. También mantiene intacta su aspiración, algún día, de ser candidata a la Alcaldía de León, pero por ahora se concentra en ganar con el mayor número de votos uno de los distritos más panistas del País.La panista que hace dos semanas abrió campaña con una jornada de 24 horas ininterrumpidas de diálogo ciudadano con un módulo en Plaza Galería Las Torres, destaca entre sus propuestas principales las de instrumentar un verdadero Sistema de Evaluación al Desempeño de los funcionarios públicos que lleve incluso a sancionar a los que no cumplen con las metas establecidas y “nadan de muertito”.En el tema de Seguridad Pública plantea enfocarse en revisar la legislación y las políticas públicas en materia de prevención del delito porque hay varias dependencias invirtiendo en programas desarticulados. Además se enfocaría en tipificar penalmente todo lo relativo a los delitos cibernéticos.Entre los tricolores que en León enfrentan una campaña cuesta-arriba, una de las más aguerridas es la regidora con licencia y candidata a la diputación federal por el distrito 06, Norma López Zúñiga. Enfrenta a una panista experimentada como la senadora con licencia, Pilar Ortega, pero no se achica.La priísta hace campaña con propuestas como gestionar la construcción de tres centros integrales de atención a la mujer en León; a los jóvenes con becas, empleos y apoyos a emprendedores; y a los adultos mayores porque el Municipio les regrese la gratuitad en el transporte público. Se trata de temas en la cancha del Poder Ejecutivo, pero dice que tocará puertas para que se presupuesten esos recursos.En Seguridad propone una reforma para perseguir de oficio la violencia intrafamiliar; el obligar a Estados y Municipios a la capacitación de los elementos policiales; y no descartó la reforma constitucional que tanto pide el gobernador Márquez para dar prisión preventiva a los detenidos por armas de fuego y robo de huachicol, pero, aclara, no sin antes una revisión integral al Sistema Penal.El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, reiteró al director general del INEA (Instituto Nacional de Educación de los Adultos), Gerardo Molina Álvarez, el compromiso para el combate del rezago educativo en coordinación con el Instituto de Alfabetización y Educación Básica (Inaeba).El funcionario federal señaló que la meta es levantar Bandera Blanca en analfabetismo en el país, antes del cierre del actual sexenio, lo que implica reducir al 4% la población que no sabe leer ni escribir.Guanajuato tiene una población analfabeta mayor de 15 años de 221 mil personas, que es un 5.2%.