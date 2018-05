Distinguen talento juvenil

El Club Rotario de León honró con un reconocimiento en su sesión ordinaria a cinco jovencitas destacadas, hijas de socios.“En un país como el nuestro que en los últimos años se ha caracterizado por noticias donde la violencia está a la orden del día, queremos reconocer los logros dentro de las familias rotarias” comentó Guillermo González, presidente del Club Rotario León.La triatleta Sara Roel de 22 años; la ingeniera en mecatrónica Laura Andrea Morfín de 26; Lara Mora de 19, que se destaca en gimnasia artística; la cantautora, guitarrista y compositora Sofía Oviedo de 20 años, así como la bolichista Renata Martínez Gutiérrez de 17 años, fueron distinguidas por su desempeño en cada una de sus áreas y recibieron un reconocimiento.

Laura Andrea Morfín Díaz Infante

Ingeniera en mecatrónica

Renata Martínez Gutiérrez

"Me siento bastante contenta, me puse un poco nerviosa porque no me lo esperaba; ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo pues es muy complicado dejar a la familia para lograr un sueño, pero es satisfactorio".Al momento de buscar ingresar para estudiar la Ingeniería en Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey, Laura obtuvo una beca por tener uno de los mejores resultados en su examen de admisión. Al culminar su carrera, siendo uno de los mejores promedios, comenzó a trabajar en la empresa italiana Pirelli, lugar que le dio más herramientas para conseguir mayores logros profesionales.Actualmente y desde hace dos años labora como manager en una empresa del ramo automotriz estadounidense ubicada en Michigan, lugar donde reside y donde, además, está por terminar su maestría en Administración Empresarial.

Bolichista

Lara Mora Razo

"Me siento orgullosa de que mi esfuerzo se vio plasmado en los logros y en entrenamiento y todo fue mejorando".Renata de 17 años, estudia el quinto semestre de bachillerato en el Instituto Lux, y tiene un promedio de 9.2.Además de practicar porra en su colegio, juega boliche, actividad con la que ganó hace dos años un campeonato nacional y que la llevó a un evento internacional en la República Dominicana.Desde que inició su carrera a los 10 años, ha obtenido medallas de oro, plata y bronce en diferentes categorías.Actualmente representa a la Asociación Guanajuatense de Boliche y se está preparando para lograr ser selección del mundial de boliche.

Gimnasta artística

Sara Roel López

"Me siento muy bien, muy orgullosa de lo que he hecho y del esfuerzo he puesto; en unos días iré al nacional otra vez en México y a lo mejor después podría calificar en algún campeonato mundial".A los 9 años cambió el tenis por la gimnasia artística, disciplina que practica actualmente durante cuatro horas diarias, seis días a la semana.El año pasado quedó en un segundo lugar en competencias estatales y en nacionales en gimnasia, y en este año fue campeona estatal.Actualmente está por terminar su bachillerato en el Colegio Miraflores, y está por representar al estado en la Competencia Nacional de Gimnasia Artística en la Ciudad de México.

Triatleta

"Muy feliz, muy motivada y con más ganas por seguir luchando por este sueño. Acabo de competir en Ixtapa y a largo plazo me encantaría participar en juegos olímpicos".Cuando Sara tenía tres años comenzó sus clases de natación, y a los seis inició con el ballet clásico que practicó durante 10 años.En el colegio Miraflores, lugar donde estudió, siempre se destacó en cualquier disciplina deportiva en la que participara, desde sus clases de educación física hasta en los torneos y competencias en las que ella intervenía.La natación, el ciclismo y el atletismo conjugaban todo lo que ella amaba, por lo que se decidió a practicar el triatlón de manera profesional.Actualmente estudia en línea la carrera de Cultura Deportiva y Ciencias de la Salud, y desea muy pronto comenzar a estudiar la carrera de derecho para ser para la sociedad y para su país un factor de cambio y de superación.

Sofía Oviedo Moreno

Cantautora, guitarrista y compositora

Instagram: @sofia.oviedo.music

Facebook: Sofía Oviedo Music

Youtube: Sofía Oviedo Music



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"Me siento muy bien, muy feliz, sólo lo sigo haciendo, sigo haciendo mi música y tengo otros planes que próximamente serán revelados".Sofía es una artista independiente que toca guitarra y escribe música.Cuando cursaba la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey, ganó el Festival de la Canción.En 2013 recibió el Premio Municipal de la Juventud por música y fue seleccionada para participar en la clausura del Festival Internacional de Cine en Guanajuato el año pasado.Actualmente estudia en Berklee College of Music ubicado en Boston, y es candidata para cursar una doble licenciatura en Contemporary Writing and Production y en Professional Music. Ha cantado en el Boston Symphony hall con la Berklee Contemporary Symphony Orchestra y participó en un video donde grabó una versión de “Cielito lindo” junto con otros cuatro estudiantes mexicanos con el objetivo de recaudar fondos para los afectados en Oaxaca por el terremoto, material que tiene 688,261 vistas hasta hoy.El pasado semestre se hizo acreedora de la beca Berklee Achievement Scholarship por su trayecto y promedio obtenido durante los proyectos como estudiante.Está en constante desarrollo de su música original, de los cuáles la mayoría están compartidos en redes sociales donde la pueden encontrar como Sofía Oviedo Music.