Preparan homenaje a Juan Nepomuceno

Víctor Hermosillo, actual coordinador del Museo de las Identidades Leonesas desde finales del mes de febrero, preside su primera gran actividad, una exposición de bocetos del pintor leonés de retratos Juan Nepomuceno Herrera.La muestra de los trabajos del retratista se realizará con el objetivo de celebran el bicentenario de su natalicio.El evento se llevará a cabo en el Museo de las Identidades Leonesas, que se ubica en la ex cárcel de la ciudad.“Son importantes los temas de la memoria, es decir, tanto Juan Herrera como tantos otros creadores que ha tenido la localidad como inmuebles, se tratan de un tema patrimonial. Es importante porque fue una figura que dominaba la técnica como pocos y tenía un trabajo muy minucioso en el retrato, se movía en círculos de poder, retrató a cardenales y potentados clericales, quienes ostentaban el poder económico, político y simbólico de la religión”.Muchos son los misterios los que rodean a la técnica de Juan Nepomuceno Herrera, como la formación o testimonios sobre su formación académica en el arte, lo que lleva al debate entre historiadores.“Puede ser irrelevante porque cuando vemos la obra, él era un gran maestro, y puede ser que haya tenido el don y eso era un trabajo y oficio, se ganaba la vida con ello, le comisionaban el retrato y venía su paga. Era un ejercicio, constancia, práctica y perseverancia, por eso el reconocimiento de su trabajo en los distintos elementos que le dan una categoría sobresaliente en relación a sus contemporáneos”.Lo que hizo distinto a este pintor fue que no migró como muchos otros artistas, y se quedó a residir en León hasta el día de su muerte.El clímax del retratista no es definido como tal, porque pudo haber sido a mediados del siglo XIX, pero un gran artista siempre se mantiene en ascenso, lo que hace difícil determinar una época dorada, puesto que toda su trayectoria se califica como tal y para demostrarlo, el Museo de las Identidades Leonesas, en la muestra de Destreza Perpetua en el que se exponen bocetos de la colección que tiene el Archivo Histórico de la UNAM, quienes siguen investigando la cronología en la que fueron realizados por el pintor.“Hay que trabajar en identificar la cronología, lo ideal es que ya tuviéramos datos, fechas y contextos, pero no podemos hacerlo en un sentido cronológico y ahí es donde podemos determinar que la época dorada de Herrera fue prácticamente toda su vida. Hay anécdotas en las que se narra que pudo haber retratado a la condesa de Jalpa en la pubertad”.“La historia tiene ciclos de olvido, abandono, muerte, pero de repente tiene ciclos de renacimiento y otros en los que la memoria se vuelve a activar, y en este contexto de su natalicio regresamos a un ciclo de recuerdo. La memoria es fundamental para la inteligencia de los pueblos, es relevante reconocer el legado de este tipo de personalidades porque dan cuenta de que en la localidad se han generado altas expresiones de creatividad”.“Considero que es importante que las instituciones hagan sinergia para potencializar este tipo de eventos y que no haya esfuerzos aislados, sino que exista más voluntad”, expresó Víctor Hermosillo sobre los esfuerzos para mantener viva la memoria del reconocido leonés.