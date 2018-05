Reconocen producto turístico de leoneses

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Es un momento muy importante para la industria de la moda del Estado y para la ciudad, hoy celebramos el reconocimiento a la diversificación del producto turístico mexicano que nos ha otorgado la SECTUR como el mejor producto turístico mexicano en la categoría Turismo Social para Jóvenes”, dijo Franco Velázquez en un coctel de celebración.La iniciativa leonesa Código 37000 La Ruta de la Moda y los Negocios recibió la distinción a la Diversificación del Producto Turístico Mexicano 2018 por la Secretaría de Turismo Federal +(SECTUR).La secretaría otorgó distintos reconocimientos durante el pasado Tianguis Turístico en Mazatlán, Sinaloa.A la convocatoria se inscribieron 81 proyectos de todo México, de los cuales 8 eran guanajuatenses y sólo dos leoneses obtuvieron la distinción.“Siento como haber ganado un Oscar, pero del turismo y es algo que me llena de orgullo y satisfacción, saber que hoy la ciudad de León tiene esté reconocimiento”, dijo Franco Velázquez, C&O y director de Hilario México.“Pero también el día de hoy es una celebración no de un ejercicio personal sino de colaboración con las más de 30 empresas que colaboran en la experiencia de nuestro producto turístico”, agregó.En el restaurante Clandestina 74 se realizó un cóctel de celebración por el reconocimiento nacional con todas las personas que han hecho posible el proyecto de moda y turismo.Código 37000 es una ‘fashion experience’ con la que estudiantes y visitantes descubren y viven la ciudad bajo enfoques de moda, identidad, turismo y gastronomía.La experiencia de moda es un proyecto en el que el usuario pasa tres días y dos noches en León adentrándose en la ciudad conociendo cómo está la Capital Mundial del Calzado en su pasado, presente y futuro.Tienen acercamiento con diseñadores, tendencias y tema de proveeduría certificada a través del Lab de Moda APIMEX y ferias del rubro como ANPIC, Tendencia Cero, Sapica y Cicurt.La iniciativa fue seleccionada hace un año por la Dirección de Turismo Municipal en la convocatoria Haz Realidad Tu Producto Turístico.Asistieron Gloria Magaly Cano, directora de turismo; Bruno Rodríguez, director creativo de Adro Shoes y Estefanía Hernández, coordinadora del Laboratorio de Moda APIMEX.