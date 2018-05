Prometen seguridad... pero no dicen cómo

“Esto que hemos logrado juntos (crecimiento económico) es importante cuidarlo, darle continuidad.

También sé que lo que más preocupa es la violencia y la inseguridad, por eso mi compromiso es muy puntual, desde el primer día de mi gobierno la prioridad será la seguridad de tu familia. Vamos a hacer un cambio de estrategia, vamos a dar un golpe de timón”, expresó en su primer mensaje el candidato de la coalición “Por Guanajuato al Frente” que integra a PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.



“Después de 27 años queda evidente que los últimos seis años hemos presenciado la debacle de un sistema cuando vemos niveles de corrupción e inseguridad, que siempre van de la mano”, señaló.



“Esos fueron los polígonos de pobreza que estuviste trabajando Diego y ahí está los pobres resultados. No se combatió la pobreza y la inseguridad creciendo y creciendo, no es regalando tinacos, calentadores solares y despensas que se cambiará la realidad, es trabajando con la gente”, reprochó.



“La inseguridad no se combate con ocurrencias, es inteligencia, orden, experiencia”, apuntó. Y como propuesta central retomó tener una Fiscalía General del Estado realmente autónoma e independiente. Dijo que llegando al Gobierno destapará la “caja de pandora” que hoy es el programa Escudo.



“Coincido con Ricardo (Sheffield) el líder tiene que ser íntegro, si un Ejecutivo pide moches por poner gasolineras los de abajo van a seguir el ejemplo”, lanzó primero el panista. Y su excompañero de partido le respondió: “Durante cinco años me auditaron de los tres niveles de gobierno, solo pudieron fincarme una responsabilidad civil por tres multas de tránsito que desconté, $1,850 hoy en juicio”.

El candidato puntero por la gubernatura, el panistapara enfrentar la inseguridad y la violencia.Todos los candidatos coincidieron en el fracaso frente al crimen. Pero ninguno aterrizó lo que hará y nadie se refirió a la principal causa de la violencia en Guanajuato, que es el robo de combustible.El formato del debate convocado por el Consejo Coordinador Empresarial de León favoreció la participación de especialistas en temas claves, de ciudadanos del público y por redes sociales.Durante el debate Diego destacó que duplicará el número de ministerios públicos para ampliar la capacidad de la procuración de justicia, pues la carga actual de trabajo hace imposible los resultados. Agregó que creará una Policía de Gestión y una ambiciosa campaña de prevención de adicciones.Y en su última participación del debate Diego Sinhue reiteró esa postura: “Desde el primer minuto de mi gobierno la prioridad será la seguridad, habrá un cambio de estrategia, habrá un golpe de timón, vamos a revertir esta problemática, le vamos a devolver la paz y la tranquilidad a los guanajuatenses, ese orgullo guanajuatense nos hará salir adelante, no nos vamos a arrodillar ante la delincuencia”.El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” de Morena-PES-PT, Ricardo Sheffield Padilla, cuestionó el contraste de desarrollo económico y empleo, con el rezago en alfabetización, desarrollo humano, desigualdad, y sobre todo con los peores indicadores en homicidios dolosos y feminicidios.El ex Alcalde panista de León aprovechó la pregunta de la especialista en Seguridad, Rocío Naveja Oliva, sobre los 55 polígonos de altos niveles de violencia en Guanajuato en los que no se resolvió el problema, para revirarle a Diego que en su encargo como Secretario de Desarrollo Social no atendió.El candidato del Partido Verde, Felipe Arturo Camarena García, retomó la protesta de los policías municipales de Celaya como un ejemplo de la intranquilidad con la que trabajan quienes nos protegen.El priísta Gerardo Sánchez García insistió en desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y crear una Comisión Estatal de Seguridad, acompañado de presupuesto, inteligencia, y participación de la sociedad civil, pero tampoco explicó para qué servirá transformar una dependencia que es clave.Bertha Solórzano Lujano, del Panal, señaló que ningún gobierno tiene la varita mágica para resolverlo todo de un día para otro, hay que trabajar mucho y principalmente en fortalecer la escuela y la familia.El único encontronazo directo del debate lo protagonizaron Diego Sinhue y Ricardo Sheffield.En anticorrupción Diego Sinhue aseguró que impulsará que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) sea un organismo independiente encabezados por ciudadanos de primer nivel.Y Ricardo dijo que no tendrá tolerancia ante el más mínimo acto de corrupción de los subordinados.Los candidatos no repitieron casi nada distintos a lo del primer debate, y falta otro el 10 de junio.