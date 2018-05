Sí podaron árboles frente al PAN de Tlaxcala, pero no fue ese partido sino el municipio priista

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Usuarios de redes sociales denunciaron la tala de árboles frente a la sede del PAN en Tlaxcala para que se pudiera ver una lona publicitaria del candidato presidencial Ricardo Anaya.Lo que ocurrió fue una poda -no tala- de árboles pero no a solicitud del PAN. En realidad, se podaron todos los árboles de la avenida Independencia de Tlaxcala por órdenes del Ayuntamiento de Tlaxcala, gobernado por la priísta Anabell Ávalos.La noticia cuenta con más de 15 mil interacciones y ha sido compartida en varias páginas y cuentas de redes sociales con títulos como “Talan árboles afuera de sede del PAN Tlaxcala para que no bloquearan propaganda de Ricardo Anaya” o "Hace unas horas frente a la sede del Comité Estatal del PAN en tlaxcala tuvieron que derribar alrededor de 6 árboles para que la publicidad de Ricardo Anaya fuera visible...".Ante la polémica suscitada por las publicaciones, el Ayuntamiento de Tlaxcala aclaró que desde la semana pasada realiza trabajos de poda de árboles ornamentales en avenida Independencia con el objetivo de “evitar la afectación a la infraestructura como banquetas, sistema de drenaje y cableado”.La información comenzó a compartirse después de que los vecinos tomaron fotos y mostraron cómo ese mismo día el PAN colocó una lona de propaganda del candidato Ricardo Anaya. El comité estatal de este partido confirmó que habían colocado el cartel, pero alegan que fue “una coincidencia”.Compartieron además en sus redes un video en el que mostraban otras partes de la avenida donde también se habían podado árboles para mostrar que no fue una decisión del PAN, sino del Ayuntamiento.El director de Servicios Públicos Municipales de Tlaxcala, Víctor Hugo Cahuantzi González, precisó que algunos de los árboles fueron podados en mayor medida que otros porque sus troncos eran muy gruesos y “podrían afectar banquetas e incluso el sistema de drenaje”. Además, señaló que los trabajos de poda se están realizando en toda la ciudad ante el inicio de la temporada de lluvias.