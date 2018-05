Alerta mundial del FBI: hay que reiniciar los routers

La gravedad de este ataque es tal, que los hackers podrían anular por completo la conexión a Internet en zonas enteras

gran cantidad de marcas afectadas.

Una alerta sin precedentes y con un alcance que puede considerarse masivo: el FBI ha detectado un ataque de hackers proveniente de Rusia mediante el cual se introduciría un malware que se apropiaría del router doméstico. Las autoridades estadounidenses han identificado este malware como VPNFilter, quey lo que resulta más preocupante, llevar a cabo ataques masivos a objetivos determinados.y dada la configuración en red de este tipo de ataques, es de suponer que ese número se dispare exponencialmente por minutos. El funcionamiento es el siguiente: un router afectado por VPNFilter se queda en modo aletargado a la espera de recibir instrucciones de cara a llevar a cabo un ataque coordinado contra un objetivo determinado por los hackers.Entre tanto, registraría toda la información proveniente de nuestra actividad en la red, y los investigadores que han identificado el hack han comprobado la existencia de un ‘botón letal’ mediante el cual los atacantes podrían inutilizar definitivamente el dispositivo.En una acción coordinada a gran escala,, dada laEl FBI ha enumerado en un listado los equipos afectados, pero ha avanzado que ello no quiere decir que aquellos que no aparezcan en la lista no estén afectados o sean susceptibles de ello.En este listado encontramos fabricantes como Netgear, TP-Link o Linksys, aunque como apuntamos, los fabricantes afectados podrían ser muchos más. ¿Qué hacer en cualquier caso? Las autoridades recomiendan llevar a cabo algo muy simple:; con este paso se inutilizaría el malware en la mayoría de los casos, aunque tampoco hay garantías de ello.Los expertos de Cisco, la firma que habría detectado en primera instancia el ataque, van más allá en sus recomendaciones: restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica para asegurarse de que no queda rastro del malware. Esta medida es más definitiva, pero es poco recomendable para todos aquellos que no cuenten con un elevado conocimiento en este tipo de equipos, ya que nos obligará después de volver a configurar el router internamente (la gran mayoría de los routers los entrega el proveedor de internet y vienen configurados de fábrica).Una medida adicional y que siempre resulta recomendable:Los expertos recomiendan, asimismo,(cabe esperar que los fabricantes se han puesto manos a la obra para atajar el problema).“reiniciar un router puede hacer que se vuelva a un estado previo al de su infección, pero no lo protege contra una nueva”, explica Fernando Suárez, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática.El router es siempre un dispositivo “más vulnerable”, según este experto, ya que suele comercializarse con la configuración de fábrica “y en entornos pequeños no están protegidos con herramientas como antivirus”.