Grupo México pide no votar por Gobierno populista

"Si este modelo económico populista, en donde todo supuestamente pertenece y proviene del Estado y en el que se ofrece regalar sin trabajar, se llegara a imponer en México, se desincentivarían las inversiones, afectando gravemente a los empleos y a la economía", se lee en una carta firmada por Germán Larrea, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Grupo.



"Salgamos libremente a votar con inteligencia y no con el enojo que hoy todos compartimos. Nuestro País requiere de un voto razonado, inteligente y a conciencia, del México que queremos para nuestra familias y nuestros hijos", pide en el documento.



"No considero que un modelo populista, ni la amnistía, sea solución a ello, únicamente la estricta aplicación de la ley, sin distinción alguna, es la solución necesaria", enfatiza.



"Les puedo afirmar y garantizar personalmente que no han sido producto ni de compadrazgo ni de corrupción, como afirma injustamente el candidato de Morena en referencia al régimen concesionado.



"La corrupción nunca ha sido, ni es ni será práctica de esta empresa, y cuando digo nunca es nunca, ni en los tiempos más difíciles por la que toda empresa transita", afirmó German Larrea, presidente de Grupo México.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

conformado por empresas como, pidió a sus colaboradores, accionistas y proveedorespues eso implicaría un retroceso en el País.Además,, expone sin mencionar directamente al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.En la misiva, fechada el 25 de este mes, resalta que recientemente se han escuchado con preocupación propuestas de estatización de empresas, la derogación de las reformas energética y educativa, entre otras ideas que significarían un retroceso de décadas y el regreso a un modelo económico que está más que probado que no ha funcionado en varios países.Venezuela, Argentina, Cuba, la Unión Soviética, entre otros, son testigos de ello, alerta.Este modelo económico afectaría el desarrollo y bienestar del País, de la economía familiar y de las empresas mexicanas, expone el empresario.aseguró que Grupo México está preocupado por el bienestar de sus empleados, de su empresa, y de sus colaboradores, por lo que tomará todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad del negocio, dado que de ello depende el bienestar y patrimonio de sus 50 mil trabajadores.También aclaró queproblemas que deben corregirse, pero en un País donde el Estado de Derecho prevalezca como valor fundamental para impartir la justicia por igual.En la carta también destaca que Grupo México opera concesiones mineras, ferroviarias y carreteras que ha ganado legalmente, adquirido y pagado puntualmente, y no obtenido mediante favoritismos, como afirma el candidato Andrés Manuel López Obrador.En la misiva enviada a sus empleados, colaboradores y accionistas, el empresario -señalado recurrentemente por López Obrador como parte de la mafia del poder- insiste en que el término concesión no es sinónimo de corrupción ni de compadrazgo, como se ha insinuado recientemente.