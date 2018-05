Corredor Industrial

95 diferentes eventos

Cuatro de ellos son realizados en Poliforum León: ANPIC y Sapica

la Feria del Libro y el Congreso Veterinario.

visitas a universidades como la UTL y UDL para invitar a los estudiantes a que se integren al sector calzado como becarios y posteriormente colaboradores base.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Nos queda claro que la llegada del recinto de negocios Poliforum a León llegó a generar importantes cambios, entre ellos la práctica de otros sectores, la ciudad pasó de ser netamente industrial a manejar el turismo de negocios; sin olvidar que esto genera empleos directos e indirectos.En este recinto se ha llegado a realizar importantes eventos de talla internacional como WOBI, World Youth Conference, Global Renewable Energy Forum y World Innovation Forum, mas cada año se hace un centenar de eventos, entre congresos, exposiciones y espectáculos varios.El potencial del Poliforum es mayor, tanto para dar cabida a exposiciones nacionales e internacionales.En un estudio realizado en 1998 por la firma Price Water House LLP -precisamente contratada para realizar un análisis de mercado en León que permitiera encontrar sus fortalezas y áreas de oportunidades-, resalta entre sus fortalezas su ubicación geográfica, sus conexiones no mayores a cinco horas con importantes plazas nacionales y del extranjero vía aérea.En ese entonces, una de sus debilidades es la oferta hotelera que carecía. La buena noticia es que en la actualidad León cuenta con más de 7 mil habitaciones y, a esa cantidad se sumarán los que están en proceso de construcción.En dicho estudio aparece un listado con, entre congresos y exposiciones que son de importantes industrias, y sin embargo hoy no son parte de la agenda del Poliforum. Algunos eventos que bien podrían realizarse son pertenecientes al área vitivinícola, industria química, aluminio, manufactura, concreto, empacadora de carnes frías y embutidos, industria tequilera, avícola, fabricantes de bienes de capital, industria de hierro y acero, industria del vestido, industria farmacéutica y manufacturas eléctricas.En 2016 Homero Saldívar, CEM director general de Máster Eventos, publicó los 70 eventos más importantes que se realizan en México y los recintos donde se organizan.Las exposiciones son de tipo industrial y de consumo, las cuales necesitan 10 mil metros cuadrados o más en superficie.con sus dos ediciones al año,Expo Guadalajara por ejemplo tiene 17 eventos entre ellos Expo Transporte Anpact, Expo Nacional Ferretera y Expo Antad & Alimentaria México.Centro Banamex, Cintermex, WTC son el resto de recintos preferidos de los grandes congresos en México.Mezclar la experiencia de los hombres que representan la industria del calzado con la habilidad de los jóvenes para emprender negocios con nuevas ideas y su conocimiento en temas digitales, puede resultar un ejercicio bastante productivo.Al interior de CICEG, que preside Luis Gerardo González García, se ha apostado por crear el Consejo Millennial de la Cámara de la Industria del Calzado, un comité que estará compuesto por menores de 30 años.Raúl Hörner, Alejandra Rodríguez, Michel Salim y Álvaro Abugaber son los jóvenes que ya son parte de este proyecto que se está ‘cocinando’, cuya finalidad es que exista un trabajo continuo en equipo para ser más competentes en temas como la Industria 4.0, e-commerce, exportaciones y llegar a nuevos nichos de mercado.Para el también presidente de la Canaical esta idea permitirá aprovechar todas esas oportunidades en las que el fabricante tradicional no llega por dedicarse por completo a la manufactura y, que con el apoyo de los jóvenes podrán aterrizar ideas que permitan aprovechar el potencial de ventas existentes para el calzado más allá de México.La mayor parte de los integrantes hasta ahora del comité son hijos de reconocidos industriales zapateros, pero la idea es sumar a más personas que tengan gusto por el calzado.Una de las acciones que están en la mesa para realizar en este consejo es hacerEl próximo 8 y 9 de agosto se realizará el, entre los ponentes estará Hernán Barbieri, COO Global de Kidzania.Será una buena oportunidad para preguntarleLa historia de Kidzania comenzó hace 19 años, y actualmente ya opera 3 centros en México y tiene presencia en varias partes del extranjero.Son ya un centenar de marcas las que son parte de esta experiencia que conquista a cualquier pequeño, su más reciente integración fue de la marca ADO que presentó su pequeño autobús oficial de la Selección Mexicana, una réplica a escala de su versión original.En 2014, durante la Feria de León se ofreció entre los espectáculos una pequeña versión de los atractivos que pueden encontrar los pequeños en Kidzania.La empresa mexicana tiene 24 centros en el mundo y recibe más de 9 millones de visitantes al año en 19 países, entre ellos Japón e Inglaterra, en Tokio y Londres, respectivamente.