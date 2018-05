Alimentos que son una 'bomba de azúcar'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Algunas veces se nos antoja algo dulce y buscamos en la cocina o vamos a la tienda y tomamos lo primero que se nos cruza sin tomar en cuenta que puede ser muy dañino para nuestra salud por sus altos contenidos de azúcar.Por ello, presentamos una lista de los alimentos que debes evitar, principalmente si eres diabético.Estos deliciosos postres no faltan en los días de campo o cuando vamos a algún viaje. Pero aunque su esponjosa textura los hace parecer una nube, debemos saber que 100 gramos tienen cuatro cucharadas de azúcar, según la USDA (Departamento de Agricultura, por sus siglas en inglés).No nos sorprende la cifra si pensamos que están hechos, básicamente, de azúcar mezclada con clara de huevo y grenetina.¿A quién no se le antoja un refresco a la hora de la comida? Son un placer para el paladar, pero laverdad es que tienen altos contenidos de azúcar, el refresco de cola en lata (330 mililitros) tiene 35 gramos de azúcar, algo así como dos cucharadas. El de limón tiene 42 gramos de azúcar, casi tres cucharadas.A eso súmale que te aportan entre 150 calorías por lata, así que modera el consumo.Según el tipo de pastel que compres es la cantidad de azúcar, pero en promedio por cada 100 gramos, según la USDA, rondan entre los 20 y 40 gramos de dulce. Es decir, entre una y tres cucharadas. Ahora, toma en cuenta que una rebanada de pastel no pesa 100 gramos, son aproximadamente 200 (mínimo), así que, al comer un pastel con "poca" azúcar, en realidad consumes cerca de dos cucharadas de azúcar.Al igual que en los anteriores, la cantidad de azúcar se relaciona con la variedad de galleta que consumas. Es cierto que hay algunas libres de endulzantes, pero la mayoría no los son porque se trata de un ingrediente principal.Ahora, según FatSecret (página especializada en la pérdida de peso), una galleta de avena (de 30 gramos), por ejemplo, tiene 6.16 gramos de azúcar.Entre dos y tres galletas con relleno, pueden tener entre 9 y 14 gramos de este ingrediente.Mientras que las cubiertas de chocolate rondan entre los 15 gramos (dos galletas). Estos números equivalen a una cucharada de azúcar.Ahora, toma en cuenta que no te comes tres galletas, puedes comerte hasta seis u ocho.Aunque nos fascinan y no podemos resistirnos a comprar uno cuando lo vemos, básicamente la mitad de éste es azúcar. No hay un dato exacto, pero en las recetas, recomiendan que por cada clara de huevo se agregue entre 70 y 90 gramos de azúcar. Eso es más del doble, pues una clara pesa entre 30 y 35 gramos. Es decir, por una cucharada de huevo, añades dos de azúcar.Aunque se trate de nuestro gran aliado para untarle a un pan, la verdad es que la mitad de este alimento es azúcar y la otra mitad es fruta (que también tiene azúcar).La USDA, menciona que por cada 100 gramos de mermelada, 60 son de azúcar.A todos nos encanta comer un pan en el desayuno o por la noche acompañado de un café, té o un vaso con leche. Sin embargo, también tiene mucha azúcar, la USDA, considera que por cada 100 gramos tiene 13 de azúcar y nos referimos a los que compras en la panadería de la esquina que hace sus propia bollería.Por otro parte, aunque el bolillo no es considerado dulce, "sus ingredientes se convierten inmediatamente en azúcar dentro del cuerpo, es como si te comieras un pan dulce", afirma la experta en nutrición Fernanda Alvarado.Ahora, imagina que los que compras empaquetados, espolvoreados con más azúcar o azúcar glass, cubiertos de chocolate o con relleno, pueden tener hasta el doble. Algo así como dos cucharadas de azúcar.Como su nombre lo indica está hecho a base de azúcar y aunque sea algo muy ligero, no quiere decir que tenga poco contenido de sacarosa. Para elaborarse son necesarias entre cuatro y cinco tazas (pequeñas) de azúcar para preparar varios.Un algodón de azúcar tiene alrededor de 30 gramos, o sea, dos cucharadas.Los ingredientes de esta salsa son el tomate, vinagre, especias y azúcar. "Por cada 2 cucharadas de catsup, una es de azúcar", indicó la experta en nutrición. Así que es mejor que lo pienses dos veces antes de agregarla a la mayoría de tus comidas.No todo el chocolate es una bomba de azúcar, por ejemplo el negro o amargo que tiene más o menos 70% de cacao, no es malo y, al contrario, puede darte beneficios (si lo comes con moderación).Los que debes comer mucho menos son los que vienen en polvo, el blanco, los de leche o los que están rellenos con dulce, cajeta y otras cosas. Por ejemplo, por cada 100 gramos de chocolate blanco, según la USDA, tiene 59 de azúcar y los rellenos rondan en los 50 gramos. ¡Son una bomba de dulce! Si piensas que cuatro cucharadas no es demasiado, en 2015 la OMS publicó nuevas directrices para la ingesta de azúcar tanto en niños como adultos, la cual no debe rebasar el 10% de la toma calórica diaria y si es posible, que no rebase el 5%. "Si se basan en cucharadas, un niño deberá consumir sólo 20 gramos por día, un hombre adulto 30 y una mujer 25 gramos, es decir, 4, 5 y 6 cucharadas cafeteras, respectivamente", explica Fernanda Alvarado. Estos datos tomando en cuenta que sean personas sanas.Por lo tanto, si comes una porción completa de los alimentos de arriba, en teoría, consumes más de la mitad de lo que tu cuerpo requiere; peor si tienen alguna cubierta extra. No olvides que el exceso de azúcar puede desencadenar problemas del corazón, obesidad y diabetes.