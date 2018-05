Envuelven 'escándalos' a gestión de director de Policía de Celaya

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 22 de febrero dos reporteros fueron “retenidos” e incomunicados, luego de que el, se opuso a que tomarán una foto en un operativo.Uno de los afectados relató que a las 9 de la noche del miércoles reportaron de una balacera en camino a San José de Guanajuato.Los reporteros de Sala de Prensa y Digital Noticias acudieron en una moto y detectaron un convoy de elementos de Seguridad Pública, Gendarmería, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policía Federal.Los reporteros se identificaron con los elementos de la Gendarmería y tras unos minutos las unidades siguieron avanzando hacia Torrecillas, pero la moto les falló.El director de Policía los cuestionó con palabras altisonantes el por qué habían dicho que los habían secuestrado y negó ser Jaime Rosales.Luego descartó haber atentado contra la libertad de expresión de los dos reporteros.Según los oficiales afectados estaban patrullando la colonia Las Arboledas, en Celaya; ahí se encontraron a un convoy de la Policía Militar, conformado por una unidad del Ejército y una de la Policía Municipal; éstos les marcaron el alto, por lo que detuvieron su marcha.La víctima añadió que debido a esto uno de los tenientes militares se molestó y los insultó. Los uniformados abordaron su unidad e intentaron retirarse del lugar, pero otra camioneta oficial les cerró el paso y chocaron contra ella.Además, dijo que los mantuvieron incomunicados, hasta que una oficial llamó al encargado del turno, éste llegó, pero le negaron el paso y fue hasta que llegó el director de la Policía Municipal, Jaime Rosales Miranda, que dejaron ir a los afectados.En otro hecho, la noche del martes 1 de mayo, oficiales que no mencionaron sus nombres por miedo a represalias, comentaron que desde hace tres meses Jaime Rosales dio la orden de que personal del Ejército Mexicano y autoridades estatales revisaran a los policías para verificar que cumplieran con su trabajo y no estén involucrados en actos ilícitos.Lo anterior molestó e incomodó a los elementos, por lo que cerca de las 11 de la noche de ese día, sobre el camino a San José de Guanajuato, los militares y elementos de la Policía tuvieron un altercado donde se encañaron con sus armas a cargo.El jueves 24 de mayo, una camioneta que era tripulada presuntamente por el director de la Policía Municipal de Celaya, Jaime Rosales y un vehículo BMW tuvieron un accidente en la colonia Villas del Romeral en Celaya.En una camioneta Ford tipo pick up, de color rojo viajaba el director de la Policía Municipal, quien iba custodiado. Dos personas resultaron lesionadas.Testigos señalaron que la unidad en la que viajaba el director de la Policía Municipal se pasó el semáforo en rojo y un coche BMW avanzó y se impactó contra la unidad.