Joven se ahoga en lago

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un joven se ahogó en un lago ubicado en la comunidad Los Nicolases.por lo que fueron a pedir ayuda, ya que tenía más de 30 min que no salía.Según los primeros reportes que llegaron al número de emergencia 911, alrededor de las 5:00 de la tarde del lunes pasado, el delegado de la comunidad referida solicitó ayuda para localizar a un menor que entró a nadar a una charca y no había salido.Al lugar se desplazaron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos Pozuelos y Simub.Los cuerpos de rescate trabajaron en conjunto y lograron ubicar al menor, quien ya no presentaba signos vitales, por el largo tiempo que pasó sumergido dentro del agua.Testigos y su primo identificaron al menor por el nombre de José, de 15 años de edad, con domicilio en calle 20 de Noviembre, de la comunidadSu padre mencionó a los elementos de la Policía y agentes deque se encontraba con los menores ya que estaban pescando, pero su hijo se metió junto con su primo a nadar y de repente ya no lo vio.Al lugar llegaron alrededor de 6 personas, quienes entraron al agua y comenzaron a buscarlo por más de una hora, pero no lograron encontrarlo.La madre del joven fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica, ya que por el impacto de la noticia comenzó a sentirse mal, pues padece de la presión.