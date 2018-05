Alcaldía de Pachuca privatizará alumbrado público; Lumo Financiera busca licitación

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La presidencia municipal de Pachuca privatizará el alumbrado público de la capital durante los próximos dos años y la empresa mexiquense Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. Sofom Enr busca ganar la licitación nacional cuya propuesta costará al erario 83 millones de pesos.Este viernes la alcaldía dará el fallo de la licitación y previo a ello publicó en su portal de internet la propuesta económica de la empresa Lumo Financiera, cuyo accionista principal es Luis Humberto Montaño García.De acuerdo con la convocatoria, las 21 mil 807 luminarias deberán suministrarse, instalarse y ponerse en marcha dentro de los 180 días a partir de la notificación del fallo y la vigencia del arrendamiento será del 5 de junio de 2018 a agosto de 2020.De acuerdo con la propuesta económica que presentó a la alcaldía, esta empresa cuenta con un capital de 570 millones 873 mil pesos, lo cual puede ser consultado aquí.



Como antecedente, Lumo Financiera del Centro ganó una licitación directa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el arrendamiento de vehículos por 159 millones de pesos, la cual puede ser consultada aquí. En 2014 también arrendó vehículos al gobierno municipal de Mazatlán, Sinaloa; sin embargo, el Observatorio Ciudadano de ese municipio alertó que fue con sobrecosto, de acuerdo con el diario el Noroeste. La nota puede ser consultada aquí: https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/rastrea-perito-arrendamiento-de-77-vehiculos-1072493Luis Humberto Montaño García fue diputado federal suplente de Antonio Silva Beltrán en la LVIII Legislatura, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en representación del Estado de México. También es consultor y asesor de negocios.Las empresas que participaron en la junta de aclaraciones de la licitación hecha por la presidencia municipal son:1.- Alpe alumbrado público sociedad anónima de capital variable2.- Industrias Sola Basic3.- Salvador Mata Rivera4.- Energetika Sustentable y Ecológica (no presentó escrito de interés de participar)5.- Adamas Engineering y Construction (no presentó escrito de interés de participar)6.- Integradora de apoyo municipal7.- Comercializadora integral (no presentó escrito de interés de participar)8.- Nova Electric9.- Kenjitsu Latam Sapu (no presentó escrito de interés de participar)Pero en la apertura de proposiciones la alcaldía recibió la presentación de la propuesta técnica de Lumo Financiera y este viernes dará su fallo.