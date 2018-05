Detectan violencia política contra candidatas en prensa de Hidalgo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En dos semanas se han detectado 27 casos en la prensa local de Hidalgo por contenidos clasificados como violencia política en contra de las 63 candidatas que buscan un cargo de elección popular en los 18 distritos electorales del estado.Lo anterior se desprende del informe de monitoreo de medios que realizó el Observatorio de Participación Política de Mujeres del Estado de Hidalgo, en un lapso de dos semanas, con la finalidad no solo de documentar estadísticas sino también de visibilizar los casos de violencia política contra de las mujeres en la entidad.El Observatorio contabilizó 27 casos de violencia en medios impresos, de los cuales, 55 por ciento, es decir 15 notas, desvalorizan las acciones y ofertas de las aspirantes a un cargo público.En 11 casos, que corresponden al 41 por ciento, hablan de la vida privada de las candidatas y no de su trabajo; mientras que cuatro por ciento restante se enfoca en la vestimenta.El informe y monitoreo fue desarrollado por tres organizaciones civiles: la Academia Hidalguense de Educación Regional y Derechos Humanos, A.C; la Constituyente Feminista de Hidalgo y Enlace Rural Regional A.C.Dichas asociaciones civiles mencionaron que a pesar de que existen instancias como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CNDHEH) o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), hasta el momento no se han registrado denuncias.Lo anterior, obedece a factores como que las candidatas no reconocen el tipo de violencia política por cuestiones de género, puntualizaron las organizaciones.En total, el Observatorio monitoreó 23 medios de comunicación para su diagnóstico, de los cuales tres corresponden a prensa, cinco radiodifusoras, tres televisoras así como 12 cuentas de Twitter, en un lapso de dos semanas que comprenden del 7 al 21 de mayo.Las organizaciones examinaron nueve publicaciones de twitter para mostrar el tipo de contenido violento y de los entes que la ejercen, análisis que muestra que tres acciones de violencia fueron provocadas por los medios de comunicación local.Dos por la presidencia del partido de la candidata postulada, dos más por la labor del periodista que escribió la nota; una por el partido político de la que emana la candidatura y una fue “ejercida por un medio nacional y retuiteado por el medio local”.De acuerdo con las asociaciones civiles son siete las candidatas que han padecido violencia política por razón de género, entre las que se encuentran: Darina Márquez Uribe, candidata al senado por la coalición Por México al Frente fraguada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; Diana Laura Marroquín Bayardo, quien busca una diputación federal por el distrito de Tulancingo.Al igual que la aspirante al Senado por el Partido del Trabajo (PT), Gloria Lizbeth Delgadillo Islas; la candidata local por el distrito con cabecera en Tepeji del Río bajo el partido Nueva Alianza, Irene Soto Valverde.La candidata a diputada federal por Tepeapulco, Karina Melany Ambriz Ángeles; al igual que Areli Maya Monzalvo, quien busca la candidatura local de Villas del Álamo; además de la aspirante al Senado por la coalición Todos por México, Nuvia Mayorga Delgado.