Otra vez se enfrentan trabajadores de empresas gaseras en Pachuca

Un repartidor de la empresa gasera Grupo Centurión acusó que este día trabajadores de varias empresas del mismo ramo acorralaron a uno de sus vehículos y provocaron una riña en la colonia Matilde.

Alrededor de las 12:30 horas, mientras una pipa de la compañía Centurión surtía gas a un local comercial de pastes en dicha colonia, vehículos de otras siete compañías los retuvieron, comentó.





“Grupo Centurión surte gas a una cadena de pastes, entonces dos trabajadores nos encontrábamos en la sucursal de Matilde cuando varios trabajadores de compañías que no quieren dejar a Centurión entrar a trabajar a la zona nos acorralaron, por eso los empleados de los pastes nos dieron refugio”, aseguró.

También detalló los nombres de las compañías que agredieron a la unidad: “Fueron siete, Flama Gas, Gas de Provincia, SeGas, Gas de Hidalgo, Gas Express, Gas Uno y Figra Gas, ellos los amedrentaron, eran muchos para dos trabajadores y pudo pasar a mayores si no llegaba la policía a rescatarnos”.





El testigo desmintió la información que trasciende en diferentes medios y aseguró que no existió ningún arma de fuego y que los supuestos detenidos fueron los empleados acorralados a quienes elementos policiacos retiraron del lugar.

“Lo que es un hecho es que no hubo arma de fuego, los de Centurión estábamos sirviendo a un cliente y ahí nos acorralaron. Las demás empresas dicen que nos defendimos con arma de fuego pero eso no es cierto, no existió en el altercado”, dijo.

Hasta el momento desconocen el motivo de las agresiones pero hay algunas sospechas.

“Como que ya no quieren que haya más competencia y donde encuentran a los de Centurión los golpean. Los acorralan y amedrentan, pero no tengo idea por qué”, finalizó.