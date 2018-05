El Horno 122

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sin hacer mucho ruido, quizá por la veda electoral, la presidencia municipal de Pachuca licitará el arrendamiento del alumbrado público de la capital a una empresa privada ya que este día dará a conocer el fallo del concurso nacional.Primero los parquímetros con MoviParq, después la recolección de la basura con Tecmed y ahora las luminarias... ¿Cuántos más?Los representantes de los partidos Morena, PRI, PAN y PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrascaron ayer en una discusión que les llevó más de una hora.Resulta que el morenista Francisco Tobal Quezada, con denuncias anónimas, solicitó al consejo general que haga un exhorto a las autoridades para que no coaccionen el voto e intimiden a los servidores.Tal situación encendió al representante del PRI Álvaro Rodríguez Doniz, pupilo de Esteban Ángeles Cerón del extinto Consejo Consultivo Ciudadano (CCC) y al reclamo se sumó la representación del PAN, Raimundo Pichardo y del PRD, Francisco Ortega.Asael Hernández Cerón, coordinador estatal de las candidaturas del PAN en Hidalgo, busca quedar bien cuando ataca al anterior gobernador del estado, lo cual hasta el momento ha cumplido a cabalidad pero no por ser de oposición, sino para evitar que sean reactivadas observaciones durante su administración cuando fue presidente municipal de Tezontepec de Aldama.La oficina de Protección Civil de Huejutla espera que validen su reglamento municipal, sin embargo hasta hoy no ha recibido respuesta, por lo que sus acciones son fundamentadas con el documento estatal en la materia.