Las cuatro novedades que llegarán pronto a WhatsApp

Se le ha criticado siempre por detrás de sus principales rivales, pero WhatsApp se ha mantenido fiel a su filosofía de ir destilando las novedades poco a poco y sin provocar un gran impacto en la experiencia de uso entre sus usuarios. A fin de cuentas, la compañía adquirida por Facebook se ha consolidado como líder en número de usuarios activos en buena parte de los mercados, y ya se sabe que cuando a comunicaciones se refiere, no tener un servicio usado por la mayoría implica básicamente no existir. Quien quiera estar informado de cenas de amigos o demás eventos, sabe bien que el estándar lo tiene WhatsApp y como apuntamos, se espera que en los próximos meses veamos importantes novedades en el servicio; algunas avanzadas por el propio Mark Zuckerberg, otras filtradas mediante capturas de pantalla de versiones beta.

Privacidad: sabremos si un mensaje ha sido reenviado

Tras la grave filtración de datos padecida en Facebook en los incidentes con Cambridge Analytica, la firma parece más concienciada en el cuidado de todo lo relativo a la privacidad y en este sentido, una de las funciones que se esperan en WhatsApp promete un mayor control al usuario en esta dirección. ¿Sabemos qué sucede exactamente con esa fotografía privada o texto que enviamos a un destinatario en concreto? Uno de los mayores problemas vividos en la popular aplicación de mensajería es que su contenido circulaba por la red sin conocimiento expreso del remitente, y esto va a dejar de ser así ya que según se ha filtrado, en una futura versión habrá un indicador que notifique al remitente que su mensaje ha sido reenviado con posterioridad. Quien envía el mensaje reenviado no tiene más herramientas de control, pero al menos conocerá que su contenido sigue circulando.

Pagos mediante WhatsApp

En China es tremendamente popular el pago empleando WeChat, la app de mensajería hegemónica en el país, donde cualquier estrato de la población efectúa pagos menores con el móvil. Pues bien, la compañía ha comenzado a probar ya un sistema de pagos empleando la plataforma en India que en un principio funcionaría de forma similar a Bizum: se trataría de una pasarela de envío de dinero entre particulares que más adelante evolucionaría como forma de pago en comercios. Por el momento no hay ni fecha ni noción de cómo comenzará a distribuirse esta función en la plataforma, pero se trata sin duda de una de las más esperadas y que se encuentran en la evolución natural de este tipo de aplicaciones.

Se podrán hacer videollamadas en grupo

Se trata de otra función que tendrá un gran impacto entre los usuarios más jóvenes y esta vez no se trata de un rumor, sino que hay confirmación oficial: se podrán hacer videollamadas en grupo entre varios usuarios del servicio. Fue en el pasado evento orientado a los desarrolladores de Facebook, F8, cuando la firma confirmó que “en los próximos meses” sería posible hacer encuentros mediante vídeo entre varios amigos, una confirmación que llegó precedida de muchos rumores que finalmente se han confirmado como ciertos. Sería tentador pensar que esta nueva función no tiene excesiva trascendencia, pero lo cierto es que Facebook juega sobre seguro puesto que ha comprobado cómo en la plataforma hermana Messenger, la tasa de usuarios de este tipo de llamada sigue creciendo de forma exponencial. Aunque no han trascendido los detalles de este nuevo servicio, se especula con que sea un número máximo de tres usuarios recurrentes los que puedan participar en una videollamada grupal.

Las odiadas y adoradas ‘pegatinas’ llegan a WhatsApp

Facebook es hegemónico en buena parte del mundo, pero no por ello no deja de tener en consideración los movimientos de sus competidores, y entre ellos, ha observado muy de cerca a LINE, la aplicación de mensajería líder en Japón. En este país precisamente, uno de los añadidos que tienen muchísimo éxito entre los usuarios son las ‘pegatinas’ o stickers, unos iconos de grandes dimensiones que expresan un sentimiento o sentido del humor (vamos, unos emoticonos muy desarrollados y vitaminados). La pasión por los stickers mueve millones entre los usuarios de LINE, que no dudan en adquirir nuevos lanzamientos para personalizar sus mensajes, y Facebook ha confirmado que llegarán por fin a WhatsApp este mismo año. Una vez más, el producto sigue el testigo de Messenger, su hermano en mensajería que lleva cierto adelanto en la aplicación de estas nuevas funciones.