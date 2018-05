Aparecerá PVEM en boletas a pesar de renuncia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A pesar de que la ex candidata a la alcaldía de Salamanca por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María Granados Guerra renunció a su aspiración, dijo la consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que aparecerá su nombre en las boletas electorales.La consejera, Sandra Liliana Prieto de León, resaltó que esto se debe a que el proceso de impresión de dicho documento oficial se encuentra en curso.“Precisamente ya se están llevando a cabo las impresiones de las boletas electorales, en este momento ya no es susceptible hacer cambios en cuantos a las boletas electorales, entonces por lo que tengo entendido por los propios medios de comunicación solamente ella renuncia a la planilla y el de la planilla sigue integrada de tal manera que fue registrada”, expresó la consejera.Sandra Liliana Prieto indicó que el Partido Verde Ecologista de México no tiene un límite de días o tiempo para registrar a otra candidata o candidato que los represente en los próximos comicios electorales, incluso señaló que un día antes o semanas previas al proceso electoral se puede efectuar dicho cambio en sus diversas circunstancias.