‘Desairan’ debate de casi $80 mil

Las candidatas Yulma Rocha Aguilar y Loreto Jacobo Hernández, del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ‘desairaron’ el debate que organiza el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), y que asciende a un costo de entre los 50 mil y 80 mil pesos.Este 1 de junio, las autoridades del IEEG convocaron a los 8 candidatos a la alcaldía de Irapuato para asistir al debate que se realizará a partir de las 9 de la noche, en la ciudad de León, en las instalaciones del canal TV4.La organización y realización de un debate como el que se realizará en Irapuato, pues se puede llevar acabo con mínimo 2 candidatos participantes, cuesta entre 50 mil y 80 mil pesos, señaló la Vocal Ejecutivo del IEEG, María Laura Mendoza García.Este presupuesto contempla la contratación de la televisora, los gastos de viáticos para los moderadores, que en este caso serán los periodistas, Maricela Luna y Fabiel Augusto Bück, además de la gasolina para los traslados en vehículos oficiales, el movimiento del personal para la logística de los debates y la difusión de los mismos.Mendoza García, indicó que hasta la tarde de este 30 de mayo, la única negativa para asistir al debate de este viernes, de manera oficial, es la del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Ortiz Gutiérrez.El primero en declinar, fue el candidato del PAN, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien argumentó que ya tiene agendado un foro con jóvenes empresarios para ese día, por lo cual no podría ir.Seguido de esta negativa, la candidata del PRI, a través de su Coordinador de campaña, Alejandro Arias, hicieron pública en Twitter, su decisión de no asistir.En entrevista con AM el Coordinador de la campaña tricolor, explicó que la decisión se tomó debido a la modificación del debate, pues la idea inicial era que los 8 aspirantes a gobernar Irapuato, participaran en el mismo.“Y teniendo como antecedente que el candidato del PAN a la reelección, había dicho, el 29 de abril, que él sólo asistiría a los debates que convocara el órgano electoral, manifestando que los demás organismos sociales que podrían invitarlo no tendrían la experiencia para llevarlo a cabo (...) después de hacer un análisis determinamos no asistir al debate”, indicó.La candidata del PVEM, Loreto Jacobo, indicó a AM que tampoco asistirá, debido a que no se tendrá la participación de todos los candidatos a la alcaldía.“No asistiré, es lamentable que no podamos realizar este ejercicio, pero es definitivo que si no van todos los implicados, no veo sentido de asistir a un debate donde no van a estar todos los involucrados en la contienda, mi decisión está tomada, no asistiremos”, señaló.Quien se encuentra aún en en análisis de su asistencia al debate este 1 de junio, es la candidata de Morena, Irma Leticia González Sánchez, quien a través de su personal de Comunicación Social, dijo que aún no ha determinado su participación.El candidato independiente a la alcaldía, Ricardo Castro Torres, indicó que asistirá al debate de este 1 de junio, considerando que es un deber que se tiene con la ciudadanía y con las autoridades electorales que convocan al mismo.Castro Torres incluso hizo un video en donde explica la importancia del debate, para poder mostrar a la ciudadanía sus propuestas.“No hay argumento válido pues no hablar de frente con la gente por estrategia política u otras causas, es muestra de soberbia, finalmente el debate es organizado por el IEEG, a menos que tampoco haya respeto para la autoridad electoral”, señaló.Los candidatos de Movimiento Ciudadano, María Duarte, de Nueva Alianza, Arturo Contreras Amador y del PRD, Alfonso González Salinas, confirmaron su asistencia al debate, asegurando que es una forma de cumplir con su compromiso con la ciudadanía.