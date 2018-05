Mejorarían atención ante sismos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar indicó que deben mejorar la capacitación para atender sismos, pues hasta el momento han avanzado en un 60% los protocolos de protección y revisión a inmuebles.Comentó que se han enfocado a trabajar de forma preventiva, al capacitar a las unidades internas y brigadistas de la dependencia, a fin de que puedan atender de manera correcta cualquier contingencia que pueda presentarse.“Creo que se ha avanzado en cuanto a la cultura de la prevención de una forma considerable, la forma de valorar esto es que en los sismos del 19 de septiembre, donde comenzó una racha crítica de sismos, se vio como la gente por si sola evacuaba los edificios (...) ya tenemos la noción de evacuar en caso de ser necesario”, dijo.Segoviano Tovar indicó que los edificios más nuevos de la ciudad ya cuentan con estructura resistente a sismos, sin embargo los más antiguos no fueron diseñados de la misma manera, por lo que se les debe prestar más atención.Destacó que aún falta mucho por hacer para lograr una capacitación y atención total, aunque destacó que el avance ha sido considerable, ya que hace un par de años no existía ningún protocolo.“De que no se tenía nada a la fecha el tema va caminando bien, esperemos que sigamos en este proceso y la gente se vaya aplicando en el tema de protección civil”, puntualizó.