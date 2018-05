Peligran presas por falta de lluvias

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ante la poca agua en las presas ubicadas al norte del municipio de Salamanca, pobladores señalan que si en un mes no llueve se quedarán sin el vital liquido.El cauce del río Temascatío que atraviesa algunas comunidades como Cañada de Ortega, El Estanco y el Caracol se encuentra totalmente seco.Por otra parte, pobladores del Huaricho, De Rayas y de la misma comunidad donde se localiza la presa de Zapote de Covarrubias ya están listos ante la sequía que podría presentarse, pues tienen por lo menos cuatro hoyos en las orillas de la presa para comenzar a sustraer el agua de ser necesario.“No ha llovido es lo malo, poco a poco se va agotando el agua que se utiliza para todo, ya tenemos hechos los hoyos para sacar el agua si es necesario que esperemos que no sea así”, expresó Miguel Cordero.Asimismo, habitantes aledaños a la localidad San José de Mendoza indicaron que la presa se encuentra a un 15% de su capacidad total, lo que les preocupa debido que es agua que emplean para el ganado, riego y el hogar.“Esta baja, y nada más no llueve ojala sea pronto porque si se necesita para los animales y otras cosas, debió llover hace como una o dos semanas atrás pero no, hasta ahorita tenemos agua pero más adelante quien sabe”, añadió Susana Gutiérrez.