Recuperaría PAN séptima regiduría

Al ganar la elección del 1 de julio, el PAN recuperará la séptima regiduría en el Ayuntamiento de Irapuato, mientras que el PRI perderá espacio en el cabildo al estar desfondado, señaló Ricardo Ortiz Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Irapuato.En el actual Ayuntamiento, el PAN cuenta con 6 regidores y 2 síndicos, el PRI con 3 regidores, Morena con 1 al igual que Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México, los dos últimos que en la contienda electoral 2015 fueron en coalición con el partido tricolor.Ortiz Gutiérrez destacó que las predicciones van en el sentido de que su partido llegue a 7 regidores, Morena al ser el segundo en las encuestas pueda llegar con hasta 3 regidores, mientras que los demás partidos ocuparán las 2 regidurías restantes.“El PRI definitivamente está desfondado, no le vemos posibilidades de más de 2 o 3 regidores, nosotros le estamos apostando a sacar a la gente a votar, pero también a convencerla de que somos la mejor opción”, enfatizó.El candidato panista se dijo seguro de ganar la elección y permanecer como Alcalde en los siguientes 3 años, pues además de que se ve favorecido en las encuestas, siente que a los irapuatenses les conviene más la continuidad.“La gente está entendiendo que los próximos 3 años son la continuidad de los 3 de este gobierno, que ya lo vio trabajando, que está viendo resultados y el ciudadano sabe lo que le conviene, yo estoy seguro de que voy a ganar, no tengo ninguna duda, pero gracias al pueblo, al ciudadano”, puntualizó.Asimismo comentó que el sentirse ganador no es una pretensión personal, sino un beneficio a la ciudadanía que está contenta con su trabajo.