Reclaman malhechuras en edificios en Río Bravo; viven 49 familias

“A lo mejor ellos piensan que por ser ayuda social, nos tenemos que aguantar y no, la verdad la mensualidad no está tan barata para que digas: aguántate, si me lo regalan créanme que me callo, pero nos está costando a todos, es más caro que Infonavit aquí, entonces no creo que sea justo que ahí en la siguiente administración lo arreglamos. Ya nos cansamos que nos den vueltas y nos digan que nos están ayudando, dígame si es ayuda”, manifestó Mauricio Echeverría Palomares, uno de los denunciantes.



“Si ya no arreglamos el tema con ustedes, ya nos vamos al Ministerio Público la verdad, porque ya es lo último que nos queda. Me molesta, me frustra que nos quieran ver la cara, sabes que sí sabes que no, pero dicen: déjame ver”, dijo Mauricio.



“Es que ellos dicen: se acabó tu año de garantía, ya no puedo hacer nada. Ya no tardan en abrirse (las fisuras recién rellenadas) ahorita con las lluvias, por eso habíamos dicho que necesitamos a una persona, un ingeniero para que nos hiciera un peritaje para ver la calidad de los materiales”, dijo Francisco Moreno.

está haciéndose notoria a menos de 2 años que se los entregaron, pues tienende agua en las paredes, entre otras cosas.que les otorgó el Imuvi, ya que eran personas que no podían fácilmente acceder a uno, pero solo tenían un año de garantía por vicios ocultos.aseguró que solo hay pequeñas fallas en acabados pero no estructurales y que no están en ninguna clase de riesgo los habitantes del conjunto.En un recorrido quejunto con Mauricio y otros dos vecinos, Francisco Moreno Rodríguez y Felipe Aviña, hizo porAdemás de numerosas, según versión de los vecinos con sikaflex, un sellador elástico de juntas arquitectónicas o estructurales queLos vecinos mandaron a hacer un dictamen conen agosto del año pasado en donde la dependencia reconoce la humedad, las filtraciones en los muros, además de laSin embargo hay otro que mandó a hacer el Imuvi en febrero de 2018 donde ya no señalan todo esto y aseguran que las fallas fueron solventadas, pero los vecinos aseguran que para este dictamen no hubo una visita por parte de personal de Protección Civil, en ese tiempo aún a cargo de Salomón Ocampo Mendoza.Los vecinos ya padecieron problemas de humedad e inundaciones la pasada temporada de lluvia,