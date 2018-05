PRI, RELEVOS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La penjamense Celeste Gómez Fragoso toma hoy el interinato de las riendas del PRI en Guanajuato luego de que a mediados de abril terminara su periodo Santiago García López y decidiera decir adiós.Celeste es además la número dos en la lista de pluris al Congreso del Estado, es decir, será diputada. Como Secretario General asumirá Armando Uribe, irapuatense vocero del candidato Gerardo Sánchez.La realidad es que no estarán mucho tiempo en el cargo, pasando la elección el PRI está obligado a una transformación en serio que, entre otras muuuchas cosas, incluye la renovación de su dirigencia estatal.Hoy y mañana se realiza en el Centro Fox el foro denominado “Canna México World Summit”, donde habrá conferencias y talleres con especialistas que expondrán experiencias internacionales, legislación, mercados, medicina y salud, y los aspectos éticos y morales de la legalización de la marihuana.La apertura que titulan “Abriendo el diálogo para romper paradigmas” corre a cargo del ex presidente Vicente Fox, activo promotor de la legalización de la cannabis. Bueno, no sólo de eso, ya le contamos hace unos días que en encuentro agroindustrial en León dijo apoyar la legislización de todas las drogas.Fox Quesada argumenta que puede ayudar a reducir la violencia, aunque aceptó que habrá que educar y prevenir para evitar se dispare el consumo y los efectos que esto genera para la salud. Entre los talleres que se ofrecen, se menciona, está el de las “herramientas para emprender en una prometedora industria”.La Universidad de La Salle Bajío, como parte de su campaña “Voto lasallista, voto responsable”, abrió el espacio a los candidatos a la Alcaldía de León y a la Gubernatura para un diálogo con los chavos. Ayer tocó turno al priísta Clemente Villalpando Padilla y pasó la prueba de presentarse seguro, con propuestas y respondiendo a las preguntas. Se nota que fue profesor universitario y conecta con ese auditorio.Logró la atención con propuestas como: hacer de León la ciudad de los Start up en Latinoamérica; el desarrollo de negocios digitales; abrir tres oficinas de atracción de inversiones en EUA, Europa y Asia; impulsar un gobierno digital; el City Manager; y el proyecto de un primer Tren Ligero de Cercanías. Se centró en su proyecto y evitó cualquier ataque al candidato azul y alcalde con licencia, Héctor López Santillana.Lo más interesante de estos foros es la participación de los estudiantes que cuestionaron, por ejemplo, qué tan factible y en qué plazo se puede concretar un proyecto como el Tren Ligero, a lo que el candidato respondió que es atractivo para los inversionistas este servicio sin ocupar dinero público.Alguien más le hizo ver que está bien eso de promover la eco-bici pero con las condiciones de inseguridad de León es casi un hecho que sufrirán un delito, y que a los políticos les gusta hablar de fortalecer el “tejido social”, pero no explican cómo le harán. Clemente advirtió que el Sistema DIF está rebasado y planteó sumar el trabajo de las organizaciones sociales a través de centros comunitarios.El priísta fue sincero al decir que un presupuesto de 7 mil 400 millones de pesos anual no alcanza para lo complejo de gobernar León, por eso: “La mitad del tiempo me van a ver tocando las puertas de la Federación”, dijo. La falta de gestiones es uno de los puntos más criticados al trienio de Héctor López.Carlos Puente y Arturo Escobar, actual y anterior dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, respectivamente, están hoy en Silao y en León para reforzar las campañas locales de sus candidatos. Quieren echar toda la carne al asador para conseguir una histórica votación en la ciudad zapatera.A las 12 del día, en Silao, se reúnen con todos los aspirantes Verdes. Después en León harán equipo con los candidatos a la gubernatura y la alcaldía, Felipe Arturo Camarena y Sergio Contreras Guerrero, en una comida con líderes de colonias y en un encuentro titulado “Jóvenes de hoy para empresas del mañana”.Melisa López, candidata del PRI a la diputación local por el distrito XXI en León, ya le puso la primera piedra a su contendiente panista, Miguel Ángel Salim Alle, al presentar ayer un juicio sancionador ordinario. Reclama que no cumplió requisitos de elegibilidad.Argumenta que la Constitución establece que para ser diputado se requiere separarse definitivamente 90 días antes de la elección si se ocupan distintos cargos, como el de legislador. En el caso de Miguel Salim él declaró que su licencia como Diputado federal surtía efecto a partir del 1 de mayo. Pero Salim asegura que en materia electoral aplica “la libertad de configuración legislativa” en las entidades federativas y que no hay motivo para que se preocupe.De gira por Atarjea el gobernador Miguel Márquez hizo el arranque simbólico de la Segunda Semana Nacional de Vacunación y anunció que para septiembre deberá estar concluida la Unidad Médica de Atención Primaria en la población de El Carricillo. También saludó a estudiantes del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES) y comprometió construir un comedor comunitario.