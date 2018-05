Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La falta de habitaciones en hoteles en el estado de Guanajuato hace unos siete años -sobre todo en ciudades de su corredor industrial- era la pieza que impedía competir con las tres principales ciudades de México para la atracción de importantes congresos y exposiciones.Hoy, la situación es completamente diferente. Si existe una zona del País que ha tenido un progresivo crecimiento de cadenas hoteleras es Guanajuato.Sin embargo su crecimiento ha sido tan rápido que para algunos es necesario un desaceleramiento que permita en el mediano plazo prevenir problemas de sobre oferta, esto al menos es lo que opina Luis Armando Uribe Álvarez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato (AHMI).El Presidente de la AHMI afirmó que el promedio de ocupación hotelera en el estado es del 44 al 46%. Guanajuato registró alrededor de 20 mil cuartos de hotel y la proyección es que al final del Gobierno de Miguel Márquez Márquez se llegue a 30 mil habitaciones.En entrevista con am Irapuato, el hotelero puso de ejemplo a Salamanca, como el escenario que posteriormente podrían vivir otros municipios ante la sobre oferta de habitaciones y la falta de mercado.Salamanca reportó un “foco rojo”, su ocupación hotelera es del 38 a 40%. En la ciudad ya hay hoteles cerrados y otros más se encuentran en venta. Empresarios pretendían cubrir los cuartos que se ocuparían con la inversión en la Refinería de Pemex, que al final como nosotros y usted sabemos, finalmente no se concretó.En redes sociales encontramos tres hoteles que ahora tienen servicios alternos al tradicional. Por ejemplo uno de ellos, que se ubica en León, ofrece el servicio de piscina por un día, además de regaderas, sanitarios y descuento en el restaurante para el desayuno. Otro, que está en Silao, oferta a las familias hospedaje por una noche para que al día siguiente tengan acceso a la piscina.Gloria Magaly Cano de la Fuente, titular de la Dirección de Hospitalidad y Turismo, opina que prohibir la llegada de más inversiones no es lo más óptimo, pues la atracción de nuevas empresas es parte del trabajo de las autoridades. Además esto habla de que la zona tiene prosperidad.La funcionaria considera que el sector tiene que trabajar en equipo para seguir ampliando la oferta de congresos, exposiciones y convenciones, así las habitaciones se mantendrán ocupadas la mayor parte del año.El sector hotelero tiene claro que mayo, junio y diciembre registran un menor número de eventos, por lo que su labor es sumar otros nacionales e incorporar o crear algunos locales.Explica que no es un tema que solamente deben atender los hoteles de forma aislada, sino que se debe abordar como destino turístico.Esto depende de la forma en que la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de León tome su liderazgo para atraer más eventos, y en que medida la Dirección de Turismo facilite las gestiones para inversionistas.Eduardo Bujaidar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León (AHML), coincide con Magaly Cano, la solución es aumentar la oferta de eventos, y también de las opciones de entretenimiento fijas como parques de entretenimiento.Otro problema que enfrenta el sector hotelero en ciudades turísticas como San Miguel de Allende y Guanajuato capital, es que por cada habitación formal, hay 2.5 informales. La mayor parte de ellas creadas por extranjeros, por lo tanto el problema es doble pues no “juegan” con las mismas reglas y las ganancias se van a otros países, menciona Bujaidar.Su propuesta es que se alineen y se integren a programas como el Registro Nacional Turístico a fin de disminuir la informalidad que se vale de la promoción y esfuerzo que realizan quienes sí están en regla y deben cumplir con los estándares de higiene y calidad exigidos a nivel federal.Hacia el extranjeroAyer hablábamos sobre el potencial que tiene el Poliforum como recinto de negocios, en cuanto a ello Cano de la Fuente menciona que es un tema en el que igualmente es necesario trabajar en equipo y que cada uno de los actores del sector turismo debe poner de su parte.Personajes allegados al Poliforum han encontrado un ‘as bajo la manga’ para atraer más eventos. Se trata de Centroamérica y Sudámerica, el plan es acercarse a esta parte del continente y mostrar las atracciones de León para traer congresos y exposiciones.El plan de internacionalización, sin descuidar México, es trabajo de Poliforum y la Dirección de Hospitalidad y Turismo y la Oficina de Convenciones y Visitantes.“Es un trabajo de todos que Poliforum sea cada vez más atractivo, más actualizado y siento que lo está haciendo. Considero que lo que falta en un momento dado es una estrategia más agresiva para la ciudad, pero donde hacía falta varios elementos, ahora ya los tenemos y otros más están en proceso”, aseguró Cano de la Fuente.Por darle un ejemplo: León contaba con un mínino número de guías certificados y tenía que limitar el número de actividades de este tipo para los visitantes.La directora de Hospitalidad y Turismo tiene claro que León aún tiene mucho potencial como ciudad destino y los productos en sector son variados pues entre ellos hay congresos, convenciones, exposiciones, festivales, reuniones y salas de negocio por mencionar algunos.“Es un proceso, yo creo que vamos bien... podemos meterle el acelerador, pero en eso vamos”, mencionó Cano.Mañana la CICEG León será sede del XXII Encuentro Latinoamericanas de Calzado, la reunión de los líderes de los países de América Latina.En el encuentro, se realizarán conferencias, se hablará sobre nuevas ideas y modelos de negocio además de las prácticas internacionales y los retos que tiene el sector del calzado en el mundo.