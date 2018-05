Buscan construir una mejor sociedad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Muchas veces no somos congruentes con lo que decimos y hacemos, este foro es para motivar a los jóvenes a tener congruencia para construir así una mejor sociedad, empezando por nosotros mismos”, dijo Cecilia Martínez Loza, integrante del comité organizador del Foro “Y tú... ¿Qué reclamas?”.Cada semestre, los alumnos de la licenciatura de Logística de Eventos y Servicios de Icon University, organizan un evento relacionado con alguna de las asignaturas.En esta ocasión chicas de sexto semestre prepararon el foro en relación a la materia de Eventos Políticos.El evento se realizó en la Sala IMAX del Centro de Ciencias de Explora, donde Arturo Arámburu, estudiante leonés del Tecnológico de Monterrey campus Monterrey; Ivanna Herrera, representante juvenil; la diputada Lety Villegas como parte del Poder Legislativo y Antonio Güereca, coordinador de Protección Civil del estado de Guanajuato, fungieorn como ponentes.“Muchas veces sólo usamos el INE para salir al antro y no para lo que realmente es, que es para salir a votar, y después no ejercemos el voto, pero sí nos quejamos del gobierno, eso es ser incongruentes”, expresó Cecilia Martínez Loza.Ana Paola Vázquez, Luisa Aguilar, Marcela Rodríguez, Janeth Muñoz, Jéssica Pérez, Gisel Ramírez y Marcela Muñoz complementaron el comité organizador.El evento comenzó con una charla de media hora por parte de Arturo Arámburu, quien motivó a los jóvenes a tomar el mensaje principal del evento y vivir con congruencia.Después se realizó un panel informativo en el que la presentadora de Panorama Informativo, Bellatrix Razo, fue la moderadora.