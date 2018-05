Denuncian que Eje León-Purísima del Rincón favorece a panistas

“Ahora ya se sabe que el Eje Metropolitano pasa por varios terrenos, tanto del Gobernador como del alcalde Juventino (López Ayala) acá por esta zona de Purísima, todos los familiares de Juventino tienen terreno por esta zona, curiosamente yo soy medio vecina de ellos, mis papás tienen terrenos que nos heredó un abuelito desde hace mucho tiempo, pero que no estamos tan cercanos como ellos”, mencionó la candidata del tricolor.



“El día que yo me enteré fue en el informe del Gobernador, cuando habló de este eje, el Alcalde hizo mención de ello, pero no se había escuchado más información, más lo que ustedes han sacado en los medios y sorprendidísima con el tema de los costos”.



“No se si lo esté tomando porque es su último año, como le dicen el año de Hidalgo, pero hacemos el recuento que con otras obras, ha sido como el modus operandi, ¿qué pasó con lo de Toyota?: ocultaron información de la compra de terrenos. ¿Qué pasó con el libramiento Silao? Lo reservaron y además le entregaron la concesión a Grupo México y lo mismo sucede ahorita”.



“La verdad es que yo desconozco por dónde está el trazo, a mí no me han informado para nada y al ser afectado, pues no soy beneficiado de esa obra, la verdad ni me beneficia ni me perjudica, no soy beneficiario directo”, dijo.



“El rancho que está arriba de Guanajal rumbo a Unión de San Antonio es de los mismos Márquez, porque son primos de Miguel”, comentó un vecino de la comunidad.



am: ¿Descarta usted que sea una obra encaminada a beneficiar estas propiedades?

Durán Miranda: Totalmente, negativo, es un proyecto metropolitano, que va a conectar la parte norte de Purísima con la parte norte de la ciudad de León y eso nos va a permitir dispersar el tráfico, evitar lo que hoy está sucediendo en bulevar Aeropuerto, lo tratamos de evitar en el Ecobulevar y el bulevar Juan José Torres Landa, que ya se está cargando el tráfico por el intercambio de comercio e industria que se está teniendo entre León y los Pueblos del Rincón.



“No, no, para nada, o sea, nosotros llegamos y entroncamos al bulevar Del Valle y al camino de Potrerillos”.

“Bueno, el gobernador es de Purísima del Rincón, ahí vive, ahí nació, entonces no hay una manera de que ustedes digan que se está beneficiando una persona, estamos beneficiando la interconectividad de las zonas metropolitanas, hoy está consolidada la zona metropolitana de León con los Pueblos del Rincón”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

aspirantes a presidentes municipales de los Pueblos del Rincón, señalaron queLafue dada a conocer pory significará una inversión en su primera etapa deEn un radio de un kilómetro aproximadamente del entronque con la carretera a Potrerillos (Guanajal) se ubican propiedades del papá del Gobernador, tíos, primos y alcaldes de Purísima del Rincón, así como una institución educativa del líder moral del PAN y del grupo ultraconservador El Yunque, Elías Villegas Torres.La candidata del PRI a presidenta municipal de Purísima del Rincón, Guadalupe Velázquez Díaz, señaló queactual alcalde del municipio.Aseguró también que antes de que informara el Gobernador sobre el proyecto, nunca se habló de que se construiría el Eje, por lo cual la decisión del gobierno la tomó por sorpresa.En un aspecto general, consideró que es una constante del Gobierno estatal laque han sido cuestionadas por la forma en que las ejecutan.Una de las propiedades afectadas por el paso de la vialidad pertenecía al señor Juan Montañez, quien falleció hace algunos años, pero sus familiares la fueron fraccionando y una parte la adquirió el ex alcalde panista de Purísima del Rincón, Tomás Torres Montañez.El predio se ubica a unos metros del crucero del ferrocarril en la entrada a la comunidad de Guanajal.Entrevistado por am el ex funcionario primeramente negó tener alguna propiedad en el lugar, pero cuando se le cuestionó sobre un predio que señalaron los habitantes que era suyo, reconoció que se lo había comprado a su tío.Recordó que cuando fue Alcalde se le afectó una propiedad por la Avenida Independencia del municipio, pero en aquella ocasión se negó a aceptar el pago de liberación del derecho de vía. Y aseguró que desde su administración ya se hablaba del proyecto del Eje León-Purísima.La distancia entre el Rancho El Capulín, propiedad dey el entronque del Eje León-Purísima, es de apenasEl rancho se ubica a un costado de la colonia Guanajuatito y el Balneario Los Girasoles, tiene un extensión deadquiridas por el padre del mandatario en 1976 en dos fracciones. En 2007inscrita en el registro público de Purísima del Rincón hasta 2015. Actualmente para conectar el rancho con el nuevo eje se utiliza la calle Melchor Ocampo, que más adelante se convierte en carretera a Potrerillos, una distancia de cinco kilómetros que se recorren en 12 minutos.En la misma zona tienen propiedades, los predios colindan con el Rancho El Capulín del padre del mandatario. En la parte norte de Guanajal y a un kilómetro del trazo del Eje León-PurísimaParte del rancho se alcanza a apreciar desde la carretera de la Unión de San Antonio a Purísima del Rincón, casi en los límites con Jalisco.El plantel del Colegio Guanajuato en Purísima del Rincón, que pertenece a Elías Villegas Torres y su familia, será uno de los principales beneficiados con la llegada de la nueva carretera. En tan solo dos minutos se podrá recorrer en automóvil el kilómetro de distancia que separa la institución educativa al lugar donde entroncará el eje por la Prolongación Melchor Ocampo.Sus fundadores sonSin embargo, en una asamblea del 24 de agosto de 1999 se acordó quehija de Elías, ocupará el cargo de directora general de la institución.El funcionario explicó que el proyectoque arrojaron que era necesario llevarlo a cabo.Se le cuestionó si tenía conocimiento a qué distancia de la próxima vialidad se ubican las propiedades de la familia Márquez, así como el Colegio Guanajuato y respondió que no. Pero descartó que se trate de beneficiar a nadie en particular.Para dar luz verde a la obra, explicó Durán se realizaron estudios de aforo y origen-destino, de los que resultó una asignación de tráfico de 3 mil 600 vehículos diarios, por lo que determinaron construir una carretera de dos carriles con un ancho de 12 metros.De igual forma, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría explicó que en los planes de ordenamiento territorial de Purísima y León, viene plasmado el trazo del Eje del Rincón, por lo que rechazaron que se trate de una obra improvisada que tenga una finalidad distinta a la del fortalecimiento de la red carretera y la conexión entre Guanajuato y Jalisco.