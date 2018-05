EstoSíPasó Meade aparece en una foto junto al asesino del periodista Héctor Félix

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 11 de mayo pasado, una foto difundida en la prensa muestra el abrazo del aspirante presidencial José Antonio Meade y el empresario Jorge Hank Rhon, durante un evento de campaña en Tecate, Baja California. A su lado está Manlio Fabio Beltrones, coordinador regional de la campaña del candidato, y detrás —a espaldas del empresario— aparece su escolta: Antonio Vera Palestina.Pero ese escolta no es cualquier persona. Vera cumplió 25 años en prisión por el asesinato del periodista HéctorFélix Miranda, a quien asesinó el 20 de abril de 1988, cuando el primero trabajaba en el equipo de seguridad de Hank Rhon.A Hank Rhon se le acusó de ser autor intelectual del homicidio del periodista y cofundador del semanario, pero no fue juzgado.Tras su liberación, en 2015, Vera Palestina se reincorporó al equipo de seguridad de Hank Rhon.En redes sociales, lectores pidieron verificar las imágenes y las publicaciones que señalan que el asesino del periodista estuvo durante un evento de Meade en Tijuana.El priísta Jorge Hank, expresidente municipal de Tijuana, no tiene ningún cargo oficial en la campaña de Meade Kuribreña. Sin embargo, en sus redes sociales ha mostrado su apoyo al candidato, como declaró en entrevista con Frontera.info : “Yo veo que Meade tiene una gran oportunidad y estoy convencido de que definitivamente será el mejor presidente y tenemos muchísima oportunidad de salir airosos en este proceso”, señaló.Cuando el diario Riodoce cuestionó a Meade sobre si le afecta la presencia de personajes cercanos a su campaña, como Jorge Hank, este candidato respondió: “Eh… cercano a la campaña, están los candidatos. Están los candidatos con los que estamos participando, y son candidatos competitivos, con trayectoria y que no tienen más compromiso que con Baja California y con México”.Hank Rhon ha sido acusado y detenido por diferentes presuntos delitos, como la posesión de un arsenal de armas en su casa o delitos de contrabando.Durante el proceso electoral, ha hecho campaña junto a otros candidatos del PRI, como Mario Madrigal Génesis Márquez Ruvalcaba , aspirantes a diputados federales.