Reaparece Julión Álvarez en mitin de Morena en Chiapas

En el evento que se llevó a cabo en el municipio de La Concordia, de donde es originario el cantante, participaron el ex procurador de Justica del Chiapas, José Luis Gómez Santallea, candidato a la alcaldía de La Concordia; el exconsejero del Tribunal de Justicia, Octavio García Macías, candidato a la diputación local; y Eduardo Ramírez Aguilar, candidato al Senado.En el evento, Ramírez Aguilar, que fue Secretario de Gobierno, presidente del Congreso y diputado federal por el PVEM, exaltó a Julión como "un orgullo de Chiapas" e incluso comentó que se identifica con el cantante, "porque es un gran ejemplo para los jóvenes" de la entidad. Agregó que el autor de "Ojos verdes", "Esta noche se me olvida" y "Me pregunto", "le ha tocado sufrir", en el inicio de su carrera.A su vez, el candidato al Senado, Eduardo Ramírez Aguilar expuso que "estamos en el lado correcto de la historia; estamos en el lado de la gente buena, de la gente de con buenas intenciones y aquí hay grandes ejemplos que cuando se quiere, se puede salir adelante".Agregó que él se identifica con Julión,, el 7 de septiembre del 2017. Un día después del paseo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, difundió una lista donde asegura que el cantante es miembro de una red de prestanombres del capo Raúl Flores Hernández, miembro de una organización vinculada a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.