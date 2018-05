Joven boxeadora con ganas de triunfo

2018-05-30 08:09:23 | KAREN GUERRERO | San Francisco del Rincón

En su corta edad y con mucha ‘hambre’ de aprender, Laura López ha ‘noqueado’ sus miedos cuando se sube al ring.

A un año de comenzar a entrenar es una de las alumnas más destacadas. Foto: Karen G.



La joven Laura Alicia López Lara con apenas 14 años de edad y un año de acudir a sus entrenamientos en la Escuela de Box Purísima, se ha vuelto una de las cartas fuertes en el pugilismo purisimense gracias a su dedicación y amor al deporte de los puños.

‘Laurita’ como le llaman las personas más allegadas, platicó para periódico A.M Express qué fue lo que la motivo practicar esta disciplina y como ha ido avanzando en ella, cada vez hay más mujeres que se unen a la práctica de este deporte, los hombres siguen siendo mayoría, de los cuales ha recibido comentarios negativos pero ella se enfoca en lo propio haciendo caso omiso.

Sin embargo, asegura su familia en especial sus papás que al principio se opusieron a que ella acudiera a los entrenamientos, pues al ser una chica de complexión delgada y de baja estatura temían que corriera peligro, pero a su corta edad, la joven López ya tienía muy en claro lo que deseaba en su vida.

La joven pugilista recuerda que la oportunidad para su primer pelea llegó el 29 de abril del 2017 en León, Guanajuato, “en esa primer pela mis papás no me dejaban ni subir al ring”.

La primer rival que tuvo cara a cara era más experimentada que ella, pues la contrincante ya contaba con cinco peleas por delante, “tenía muchos nervios de hecho ya hasta me quería bajar, pero me acordé de todo lo que ya había hecho y el miedo se volvió en adrenalina; terminé ganando la pela”.

A partir de ese momento al ver el avance y el talento que tiene sobre el cuadrilátero, su familia ha asimilado de mejor forma y ya cuenta con su total apoyo.

Hasta el momento Laura lleva 10 peleas, de las cuales ha salido con la mano en alto en 8 ocasiones y ha caído en dos peleas.

“Cuando ganó siento mucha emoción y me digo a mí misma que quiero seguir ganando más, para eso tengo que seguir echándole ganas, aunque también he aprendido mucho de las derrotas ya que no cualquiera se sube a un ring”.

Entre sus cualidades boxísticas Laura cuenta con una fuerte derecha, así mismo es una chica muy disciplinada, entregada, valiente que nunca se queja en los entrenamientos por más pesados que sean, así lo indicó su entrenador Carlos Moreno.

Laura incluso entrena sábados y domingos, mientras que entre semana lo combina con su trabajo, todo para conseguir sus objetivos, pues asegura que, “En el box no se pierde se aprende”.

A ‘Laurita’ le nació el gusto del box, cuando acompañaba a su hermano a los entrenamiento y lo veía entrenar en el gimnasio.