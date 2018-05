Esto es lo que nunca debes hacer en un hotel

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En todos lados hay reglas que debes seguir aun cuando nadie más te ve. De acuerdo con aol.com, estas son cosas las cosas que nunca debes de hacer en un hotel."A veces los huéspedes se llevan a casa las comodidades esenciales que el hotel ofrece durante su estadía, como champú, loción y otros productos de tocador", dice Ryazan Tristram, fotógrafo y bloguero de viajes. "Sin embargo, a veces la gente se lleva a casa la vestimenta de baño...". Se le puede cobrar un extra o una multa por tomar artículos más caros, como ropa de cama, obras de arte y productos electrónicos. Mejor averigua qué puedes tomar de la habitación sin meterte en problemas.Los accidentes ocurren, pero dañar algo en tu habitación y mantenerlo en secreto puede dañar al personal o a los futuros huéspedes. El vidrio roto es muy difícil de detectar, incluso si sabes que está allí, así que llama al personal para que limpie con precaución y nadie salga lastimado."Siempre queremos ahorrar dinero cuando viajamos", dice Tristram. "Algunos huéspedes llevarán consigo sus aparatos de cocina portátiles durante su estadía, y esto puede causar algunos problemas, principalmente si la habitación del hotel no tiene área de cocina". Estos aparatos de cocina pueden activar el sistema de alarma contra incendios o provocar un incendio real.Los hoteles no siempre pueden evitar los robos, así que no dejes tus alhajas, billeteras o carteras en la habitación, a menos que haya una caja fuerte.No hay nada de malo en disfrutar de una ducha calientita, pero ten cuidado con lo que puede hacer el vapor. "Las duchas de agua caliente de un hotel pueden causar mucho vapor y, como resultado, pueden activar el sistema de alarma contra incendios dentro del dormitorio".Algunos huéspedes insisten en fumar en habitaciones para no fumadores. Los que hacen esto cubren la alarma de humo para que puedan fumar en la cama, poniendo en riesgo su seguridad y la de los demás huéspedes.Los mejores hoteles y amas de casa no pueden evitar que criaturas espeluznantes lleguen a los dormitorios. Deja tus pertenencias en la bañera hasta que inspecciones la cama y otros muebles en busca de chinches, arañas, garrapatas y alacranes.En muchos hoteles de Estados Unidos ya cuentan con sensores que, con el simple acto de tocar una botellita, el "supuesto" consumo se carga a tu tarjeta. Su función es evitar los reemplazos.¿Gracioso?, sí. ¿Perturbador?, absolutamente. Después de 12 años de administrar un hotel, Summer dice que lo peor que ha visto fue darse cuentan de que los huéspedes hierven su ropa interior en ollas o vaporeras".Si nota que las almohadas de la cama o el sofá no tienen fundas extraíbles, puede estar seguro de que nunca se limpiarán a fondo. Después de que se ponen muy sucios o malolientes, el hotel simplemente los reemplaza, mientras tanto, puedes apostar que ha habido muchos rostros y otras cosas descansando sobre esos cojines, ¡así que mantente al margen!Los armarios son ideales para colgar la ropa. Los aspersores contra incendios no lo son porque se podría disparar la alarma de incendios y hasta reventar las tuberías haciendo que el agua inunde las habitaciones.Nadie debería enviar información sensible o realizar negocios importantes con el Wi-Fi del hotel, al menos no sin encriptación. Teniendo en cuenta lo fácil que es "piratear" los puntos de acceso públicos de Wi-Fi; sería al equivalente a estar gritando tus contraseñas y detalles bancarios al final del pasillo. Los viajeros deben usar el cifrado para proteger su actividad de Internet cuando envían información importante.Si te has teñido el pelo recientemente, evita lavarte el pelo, y de no poder hacerlo, trae tu propia toalla o sábana desechables para envolver el pelo hasta que seque, de lo contrario arruinará la ropa de cama y toallas del hotel.La música y las voces fuertes no son las únicas cosas que deben mantenerse bajo control cuando uno se encuentra en una habitación de hotel. El sonido pasa fácilmente de un cuarto a otro. Por ello evita caminar con pasos fuertes para no convertirte en "ese invitado molesto".Es tentador llevar a tus amigos peludos en viajes contigo, pero no lo hagas sin preguntar si los hoteles son aptos para mascotas. Si la respuesta es "no", respétela: los animales dejan evidencia, desde pelos hasta huellas y olores, y sus tarifas de limpieza se dispararán si usted ha infringido las reglas.