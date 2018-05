Tunden al Elvira por inseguridad

“Tu jefe Márquez ha dicho que ni con Robocop puede solucionar esto (la inseguridad) y el alcalde no da la cara y no pudo evitar el robo de su universidad.

"Adjudicaciones directas a compadres, amigos, hermanos y hermana de la Diputada. Les fallaste Elvira al frente de Desarrollo Social, que cada quien responda por sus actos yo tengo mis manos limpias. En la planilla que encabezo no vienen ni compadres, ni familia, ni sobrinos como en el caso del supuesto independiente, también tengo hermanos pero no les adjudico obras", afirmó la aspirante del priista quien hizo alusión de la panista en nueve ocasiones y ofreció solo seis propuestas concretas.



"No nos sentimos seguros en Celaya. No sabemos si al salir vamos a regresar".



"Yo no soy política ni tengo parientes políticos, no estoy amarrada a nadie"



"Nos hemos sentido agredidos por los policías. Ellos también se han sentido agredidos".



"Vamos a trabajar en línea de coordinación y colaboración con el gobierno estatal a cargo del Lic. Ricardo Sheffield y de manera federal con el Lic. Andrés Manuel López Obrador"



"Quienes han gobernado antes no tienen la calidad moral, son ellos quienes nos han arrastrado a este cementerio, queremos un Celaya seguro, que los ciudadanos puedan salir de sus casas, dignificar a los policías, haré mucho esfuerzo en la cultura de la prevención"



"No tengo parientes incomodos en presidencia y no me temblara la mano"



“Hemos perdido la libertad, esclavos de la delincuencia, los buenos están enrejados y los malos en la calle”



“Basta de confrontaciones inútiles y necesitamos ponernos a trabajar” (luego de que Montserrat le recriminó que tiene a su sobrino en la planilla)



“Celaya está fuera de nuestras manos, tenemos que trabajar juntos celayenses y gobierno para que tengamos esa mejor calidad de vida y mejor estadío de bienestar”





"Elvira, tu jefe Márquez ha dicho que ni con Robocop puede solucionar esto y el alcalde no da la cara y no pudo evitar el robo a su universidad"



"Adjudicaciones directas a compadres, amigos, hermanos y hermana de la Diputada. Les fallaste Elvira al frente de Desarrollo Social, que cada quien responda por sus actos yo tengo mis manos limpias".



"En la planilla que encabezo no vienen ni compadres, ni familia, ni sobrinos como en el caso del supuesto independiente, también tengo hermanos pero no les adjudico obras".



"En Celaya vivimos entre rejas, protecciones y alarmas mientras que los delincuentes se pasean en las calles que un día fueron nuestras"



"No puede ser presidenta municipal quien como candidata miente y miente con tal facilidad, ejemplo de ello la supuesta gestión ante el IMSS. Moralmente no puedes ser presidenta municipal Elvira, te lo digo mientes con mucha facilidad".







"Quien debe estar al frente del municipio debe tener a flor de piel las necesidades de los ciudadanos y sepa tomar decisiones no en beneficio de sus familiares, amigos cercanos o militantes de su partido".





"Conocer las 65 comunidades del municipio no es suficiente Elvira"





"En el tema del Seguro Social, qué lástima que un funcionario público se desdiga de lo que me dijo personalmente. Ya lo veré después del 1 de junio".



"En todos los cargos que he estado, del sector público y privado he dado resultados".



"Montserrat, si tienes algo que demostrar, denúncialo. Te invito a que hagas las cosas como deben de hacerse".



"Me acompañarán los hombres y mujeres más decentes en mi gabinete".



“Me comprometo a ser la voz de los que no la tienen”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Siete de los ocho candidatos a la alcaldía de Celaya, culparon al PAN y cuestionaron a Elvira Paniagua Rodríguez por la crisis de seguridad que vive el municipio.La mayoría de los candidatos a la presidencia municipal de Celaya coincidieron en el debate organizado por el IEEG que la situación actual de inseguridad en el municipio era culpa del actual gobierno municipal y estatal.Durante el primer y único debate de los aspirantes a la alcaldía la noche de ayer, los aspirantes centraron sus propuestas referentes a seguridad en mejorar las condiciones laborales de los policías municipales, tener una mayor coordinación con la ciudadanía y con los tres niveles de gobierno.Aunque las candidatas y el candidato independiente propusieron aumentar el número de elementos de la corporación policiaca, así como sus sueldos y prestaciones no detallaron cómo conseguirían los recursos para incrementar la plantilla. La única que precisó algo fue Montserrat Vázquez quien prometió tener mil 500 policías.El debate, que se realizó en las instalaciones de TV4 en León, tuvo una duración de casi una hora y media y en gran parte de las intervenciones de la panista Elvira Paniagua y la priista Montserrat Vázquez tuvieron confrontación entre ambas.La candidata del PRI, Montserrat Vázquez aprovechó desde su primera intervención para criticar a la panista Elvira Paniagua, haciendo alusión a su pasado como directora de Desarrollo Social y diputada local además de recordarle en al menos tres ocasiones la adjudicación de obras públicas a su hermana.Por su parte, Elvira Paniagua culpó al gobierno federal de la situación de inseguridad en el municipio y el poco apoyo que se le ha brindado además de recordar los hechos de corrupción en los que se ha visto inmiscuido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.A pesar de que ambas candidatas hicieron alusión del pasado priista de Javier Mendoza Márquez, del candidato independiente no respondió a los señalamientos de sus oponentes.A pesar de que el formato del debate indicaba que debían contestar las preguntas realizadas por el moderador, solo en pocas intervenciones respondieron la pregunta debido a que decidieron contestar generalidades respecto a los temas de desarrollo agropecuario y rural, seguridad, rendición de cuentas y transparencia y migración.-Educación ambiental-Cuidado del medio ambiente con uso de fertilizantes orgánicos.-Seguro de gastos médicos-Becas a hijos de policías-Trabajar en la prevención creando un programa para formar buenos seres humanos.-Colaboración de gobierno con la ciudadanía.-Fortalecimiento de la contraloría municipal y gobierno cercano a la gente.-Hacer menos la brecha de gobierno y sociedad-Crear grupos de enlace, atender la prevención-Gobierno honesto, ciudadano y cero tolerancia a la corrupción-Aumentar los cuerpos policiacos-Aumentar entre 40 a 50% el sueldo de los policías-Que el contralor no sea juez y parte, que sea autónomo-Crear un consejo ciudadano, en los barrios y colonias-Evitar robos, aplicación del C4 y línea efectiva del 911-Crear programa integral, no más familias separadas, ayudar, apoyar y dar soporte-Regularización de los apoyos sociales en temporadas.-Unidad especializada para comercializar los productos agrícolas.-Creación de cuatro subzonas agropecuarias.-Impulsar la administración y comercialización de los productos.-Fortalecimiento de los recursos humanos y materiales de la policía.-Modernización organizacional y coordinación institucional de la policía-Reestablecer la confianza entre ciudadanos y el gobierno.-Hacer una sociedad organizada e invitar a los colegios profesionistas y participación de diferentes sectores de la sociedad.-Creación de una contraloría social para ejecutar un presupuesto de manera transparente.-Del colegio de contadores saldrá el tesorero y contralor.-Crear el Instituto de Estudios de la Reconstrucción del Tejido Social.-Creación del Centro Municipal de la Generosidad, controlado por la sociedad civil.-Ser ejemplo de cómo se debe dignificar al ser humano antes de estigmatizarlos.-Cumplir con la Ley de Desarrollo Rural-Crear Centro de Comercialización de Productos del Campo y el Centro de Acopio Lechero-Aumentar la plantilla de policías a mil 500-Mejores salarios y prestaciones para policías-Detonar turismo alternativo en zona rural-Crear empresas comunitarias en comunidades e integrar a migrantes.-Crear Dirección de Desarrollo Agropecuario.-Crear vínculos entre mercados y productores del campo para reducir los precios de los productos.-Creación del Programa de Desarrollo Comunitario con la policía de proximidad social.-Mejores condiciones laborales para policías municipales.-Mejorar la coordinación con los tres niveles del gobierno.-Informes semestrales del uso de recursos públicos.-Crear padrón de personas en situación de pobreza.-Mejorar módulo de atención al migrante-Evaluar y apoyar con acciones y programas en la zona rural y aprovechar las nuevas tecnologías-En seguridad trabajar primero en la prevención. Reconstruir el tejido social con los valores, y promover al Héroe Ciudadano, aquel que es un ciudadano de primera.-Luego trabajar en la reacción mejorando el patrullaje, bajando recursos, aprovechar tecnologías, sanear a los policías con ciudadanos-Tener información al alcance del ciudadano, clara y eficiente, rendir cuentas, y hacer uso de redes sociales, y transmisiones en vivo de las sesiones de Ayuntamiento-Creación de un albergue municipal para migrantes dónde se sientan seguros, cómodos y protegidos-Creación de un Instituto Municipal del Migrante donde se preste atención y crear vínculos con el afán de cumplir la ley federal de Migración-Generar vinculación entre educación y el campo, además de nuevas tecnologías para el campo.-Capital semilla para proveedores agropecuarios.-Cambiar las condiciones laborales de los policías.-Trabajar en la dignificación de los espacios públicos.-Instructores deportivos en comunidades y colonias.-Apoyo a jóvenes del campo, amas de casa, migrantes y pequeños empresarios.-Crear una subdirección de desarrollo agropecuario, rural y territorial.-Inclusión de los campesinos en la transformación del campo.-Garantizar la capacitación a campesinos.-Crear un consejo Ciudadano Consultivo.-Creación de un departamento de la defensa legal para el policía.-Apoyo en sueldos, seguros de vida a policías, así como apoyo médico para la salud de sus hijos y mejorar las condiciones laborales.-Creación de un Observatorio Político Ciudadano.-Establecer técnicas de medición evaluativa en la manera en cómo se aplican los recursos.-Hacer foros de participación ciudadana para fomentar una sociedad responsable.-Creación de un Instituto Municipal de Migración, vinculada con sociedad y asociaciones civiles.-Concientizar a la sociedad de los beneficios de las remesas de los paisanos.