El argumento de la “ILÍADA de Homero”

Una de las principales obras de la literatura universidad, indispensable conocerla para nuestra cultura general. Se hace mención al tema de la pugna entre Oriente y Occidente, que se admite, por lo general que tuvo efecto hacia 1200 A.J., había puesto en juego la dominación del Helesponto. Sin embargo, para la imaginación popular las causas económicas y políticas son demasiado abstractas y prosaicas. El sentimiento del vulgo imaginó un motivo para la guerra completamente distinto: El rapto de la bella Helena. De los cantos sobre la guerra de Troya y sus héroes han nacido los dos grandes poemas de Hornero: la Ilíada, que trata de la guerra misma, y la Odisea, que describe las aventuras del héroe Ulises una vez terminados los combates. La historia de la guerra de Troya comienza con el relato la manzana de la discordia: Eris, diosa de la discordia, trató de sembrar cizaña entre las tres diosas Hera, esposa de Zeus, Palas Atenea, diosa protectora de las artes y las ciencias, Afrodita, diosa del amor. Eris fue la única divinidad que no pudo asistir a una fiesta nupcial a la que fueron invitados todos los dioses y diosas, y se vengó arrojando a los convidados una manzana de oro con la leyenda: “Para la más bella”. El ambiente de la fiesta se agrió por completo. Al fin, Zeus, padre de los dioses, consiguió hacer entrar en razón a las tres diosas que se disputaban el galardón, convenciéndolas en someter la decisión al príncipe Paris, cuya belleza también era muy celebrada. El padre de Paris, Príamo, era rey de Troya o Ilión, como así mismo se la llamaba. Paris apacentaba los rebaños de su padre en el monte Ida, cerca de Troya. Un día se le acercaron las tres diosas y le pidieron que zanjara la cuestión: Hera prometió hacerle el rey más poderoso de la Tierra si le concedía la manzana, y Afrodita que le concedería como recompensa la mujer más bella del mundo. Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, era considerada como la mujer más bella del mundo y hacia allí se dirigió Paris, donde el rey le acogió con hospitalidad. La bella Helena se enamoró pronto de él, pero temía ser infiel a su esposo. Entonces, París determinó precipitar los acontecimientos: penetró una noche en el cuarto de la reina, la condujo a su nave y partió rumbo a Troya. Al saberse la noticia del rapto en toda Grecia se levantó una ola de indignación. Menelao y su hermano, el poderoso rey Agamenón de Micenas, llamaron a todos los príncipes griegos al combate para vengarse del infame seductor. Sedientos de guerra, todos respondieron al llamamiento y la flota griega reunió más de 1200 barcos. La lucha fue dura e indecisa la suerte de las armas; los años pasaban sin que el conflicto se resolviera. Héctor, hermano de París, era el guerrero más valiente de los troyanos y Aquiles, el más valiente entre los griegos. Bastaba la presencia de uno o de otro para poner al enemigo en fuga. La Ilíada se abre con esta disputa. Las invectivas que se dirigen ambos héroes están llenas de sabor y de elocuencia. Los griegos sabían que Aquiles era insustituible y estaban desesperados. Cansados de esta lucha interminable y deseosos de volver a sus casas, muchos guerreros se dirigieron a los barcos para hacerse a la mar. Pero el astuto Ulises, rey de Ítaca, le salió al encuentro y les avergonzó de su retirada tan poco honrosa. Cuando Aquiles supo que había perdido a su mejor amigo y su armadura, se encolerizó. Arrasado en lágrimas, prometió no dar sepultura a su amigo difunto hasta no obtener la cabeza de Héctor como trofeo. La lucha fue tan feroz que los mismos dioses que hasta ahora sólo habían ayudado a sus protegidos en los momentos peligrosos, llegaron ahora a las manos. Aquiles no tenía más que un pensamiento: vengar a su amigo y sembró el terror y el luto entre los troyanos. El hijo de Peleo, Héctor, por su parte, se lanzó contra él como un león que deseara aplastar a una multitud de hombres. Aquiles tomó la armadura del cadáver y vengó a su amigo arrastrando el cuerpo del troyano con su carro. Llevó así el cuerpo hasta su tienda y le abandonó sin sepultura a los perros y aves de rapiña. Después, se preparó una colosal hoguera en la que se incineró al muerto junto con sus caballos y perros preferidos. Cuando Príamo penetró en la tienda de Aquiles, el héroe se dejó ablandar por las súplicas del anciano. Más aún, prorrumpió en sollozos y declaró que devolvería el cuerpo de Héctor sin cobrar el crecido rescate que el rey llevaba consigo. Troya se llenó de lamentaciones cuando los despojos del héroe penetraron en la ciudad, y se le incineró en medio de solemnísima pompa. Así termina la ILÍADA. Honor, lealtad, tradición, venganza, amor, respeto, temor, conquista, poder, son algunos de los elementos que caracterizan esta obra. “Solo los muertos han visto el final de la guerra, Platón”.