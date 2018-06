Histórica final entre Warriors y Cavaliers

2018-05-31 20:22:40 | EL UNIVERSAL

Nuevamente ambos se ven las caras por alzar la corona de la NBA.

FOTO: Twitter.



Al fin llegó el día en el que puedes correr al armario para sacar tus tenis de basquetbol —esos toscos que no le gustan a las mamás— y subirte al tren de las Finales de la NBA.

¿Te perdiste los 1230 partidos de la temporada regular, más otros tantos de Playoffs? No te preocupes por cuarto año consecutivo se enfrentarán los Cavaliers y Warriors.

Sí, sí otra vez la misma historia. Es como las películas de "Karate Kid" pero ahora en la vida real con LeBron James y Stephen Curry frente a frente para liderear cada uno a su organización.

Algo predecible si tomamos en cuenta que desde antes de la temporada —en aquel lejano otoño de 2017– no sólo las casas de apuestas lo daban como favoritos a llegar a las Finales.

Pero bueno, todos sabemos la trama de las películas de "Rocky" y esperamos por ver el emocionante final.

Te paso un dato para que te veas como un verdadero experto del deporte. Nunca en la historia de cualquier liga de Estados Unidos (NBA, NFL, MLB y NHL), un partido o serie por el título se repitió cuatro veces.

¿No es suficiente?

Puedes contarles a tus amigos que antes de 2015 las Finales con los mismos equipos sólo se repitieron 12 veces y que los Warriors en aquella campaña derrotaron a los Cavaliers para ganar su primer campeonato de la NBA en 40 años.

Hace dos años, Cleveland se ganó el primer título de la franquicia después de convertirse en el primer equipo en la historia de la liga en recuperarse de un déficit de serie de 3-1 para ganar el trofeo Larry O’Brien.

Con eso tendrás suficiente material para la noche que podría no ser tan larga si tomamos en cuenta que los apostadores tienen favoritos a los Warriors por 13 puntos, la mayor cantidad en 15 años.

¡Bueno, eso creen los apostadores! a ver qué hace LeBron James que jugará su octava final consecutiva y novena en la general. Los otros cinco basquetbolistas que han aparecido en al menos ocho series por el trofeo de la NB jugaron para Celtics en la década de 1950 y 1960.

James, de 33 años, promedió 34 puntos, 9.2 rebotes y 8.8 asistencias por partido en las primeras tres rondas de los Playoffs. Ahora entendemos porque se cubre en hielo al final de cada encuentro. No era para congelarse como Walt Disney, aunque no le vendría mal esperar un tiempo para encontrar el antídoto para vencer a los Warriors.