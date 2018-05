Lesionados generan dudas en Osorio

El tiempo corre y no se ve la luz al final del túnel para Juan Carlos Osorio. El técnico nacional ha dicho a sus allegados que será cauto, mucho muy cauto a la hora de opinar acerca del futuro de los jugadores que se encuentra lesionados, porque de eso depende mucho... la conformación de su lista mundialista.



El hospitalito está abierto.



¿Qué pasa con Andrés Guardado? La buena noticia es que el segundo capitán del Tricolor ya hace ejercicios, aunque no futbol. Entrena aparte del grupo para poner su condición física a punto.



Pero la mala noticia es que la rehabilitación, dicen, no va con la velocidad deseada. Osorio quiere verlo aunque sea algunos minutos ante Escocia, pero también está la disyuntiva: ¿Qué tanto lo va a arriesgar?



En lo que respecta a Héctor Moreno, sus molestias musculares van desapareciendo. También entrena lejos del grupo que practica futbol, lo más seguro es que sí juegue, aunque sea cerca del final del partido ante los escoceces.



¿Y Diego Reyes? El larguirucho central, lateral o contención, según de qué humor se haya levantado Osorio, mejora a pasos agigantados. Aunque nadie canta victoria, porque las lesiones provenientes de un desgarro pueden ser muy traicioneras. Hoy, dicen, Reyes estará listo para el partido del sábado, para de esta manera, demostrarle al técnico que puede contar con él.



Mas el tiempo corre para Juan Carlos Osorio, la luz no le llega, porque el hospitalito mexicano no se acaba de cerrar.