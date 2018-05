Mauricio Pochettino suena para sustituir a Zidane

2018-05-31 16:00:17 | EL UNIVERSAL

Ha brillado como DT en el Espanyol, Southampton y Tottenham.

FOTO: Especial.



Tras la salida del francés Zinedine Zidane de la dirección técnica del Real Madrid, el argentino Mauricio Pochettino suena para sustituir al galo a partir de la próxima temporada.

Pochettino Trozzero nació en Santa Fe, Argentina hace 46 años.

Debutó en Newell´s Old Boys en 1998 para retirarse en el Espanyol de Barcelona en el 2006.

Como director técnico, dirigió al Espanyol de 2009 a 2012 y quitó los problemas de descenso que tenía el equipo.

Fichó para el Southampton inglés donde también brilló por salvarlo de perder la categoría y pelear por puestos europeos.

En 2014 llegó al Tottenham en donde más de una vez ha maravillado a propios y extraños.

Ahora, su nombre vuelve a sonar para el Real Madrid y así sustituir a Zidane quien dejó el cargo tras ganar la Champions League.

Uno de los países que siempre tiene presencia en los banquillos de los equipos en las distintas ligas en el mundo, es Argentina y el Real Madrid no es la excepción.

Los merengues han sido dirigidos por tres técnicos de Argentina.

El primero de ellos fue Luis Carniglia, quién tomó al equipo en 1957 y lo dejó en febrero de 1959. Después, regresó en abril del mismo año, pero no logró terminarlo y fue reemplazado por el holandés Manuel Fleitas.

El segundo estratega argentino de los merengues fue Alfredo Di Stéfano, que tuvo también dos etapas al frente del equipo. Primero de 1982 a 1984 y posterior de noviembre del 90 a marzo del 91 con un total de 812 días en el club.

El último entrenador de los merengues originario del país sudamericano, fue Jorge Valdano, que llegó en julio de 1994 y su salida se dio el 21 de enero de 1996 con un periodo de 646 días para así dar paso al español Vicente del Bosque.