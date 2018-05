Participarán 16 equipos en la Liga de Ascenso

2018-05-31 15:37:39 | EL UNIVERSAL

De última hora, un equipo consiguió la certificación para acceder al circuito de plata.

FOTO: Especial.



Serán 16 equipos los que participarán en el Ascenso MX el próximo año futbolístico 2018-2019.

De última hora, Loros de Colima consiguió la certificación, por lo que podrá participar sin ningún problema en el torneo.

Los equipos del Ascenso serán: Alebrijes de Oaxaca, Atlante, Cafetaleros de Tapachula, Celaya FC, Cimarrones de Sonora, Atlético Zacatepec, Atlético de San Luis, Correcaminos UAT, Dorados de Sinaloa, FC Juárez, Mineros de Zacatecas, TM Futbol, Potros de la UAEM, Leones Negros de la UdeG, Venados FC y los ya anunciados Loros, que al término de la Asamblea del Ascenso no estaban confirmados, pero en el transcurso del día presentó los documentos para tomar parte en el campeonato, lo que no consiguió el Tepatitlán, campeón de la Liga Premier, que no fue certificado.

Se informó que Murciélagos oficialmente descendió a la Premier, además de que para la 2020-21, sólo podrán participar clubes certificados y la división se cerrará en 18 clubes.

Ascenso. Se mantuvo el sistema para ascender. El club que resulte campeón podrá subir, si cumple con los requisitos de certificación, en caso contrario, el equipo de la Liga MX que descendió tendrá la opción de mantenerse, si paga 120 millones de pesos. Antes, ese dinero era íntegro para el equipo que no podía ascender, pero ahora sólo podrá quedarse con la mitad y el resto se utilizará "para nuevos proyectos que decidirá la Asamblea de la Liga.

Nuevas reglas. Los clubes sólo podrán contar con 12 jugadores no formados en México y sólo podrán poner en la cédula a nueve. Se modifica la Regla Menores. Para el Apertura 2018 deberán participar, en al menos 675 minutos, jugadores nacidos en 1997 y menores y para el Clausura 2019 se deberán cumplir al menos 882 minutos.

El Dato

50% DE LOS 120 MDP le será entregado al campeón del Ascenso MX sin la certificación y el resto del dinero será para la Liga.