INAH ve afectación por puente en Marfil

Personal del Institutodeterminó que el antiguo camino a Marfil es monumento histórico pues la construcción del mismo data de 1767, ante la investigación que realizó por la construcción de un puente que se hace en la zona, se constató de algunos daños ocasionados al patrimonio de la ciudad.Durante lael inspector del Instituto de Antropología e Historia en la ciudad, Juan Pérez Pérez, indicó que la obra ya fue suspendida, así mismo comentó que una vez canalizados los daños ocasionados al patrimonio histórico se determinará qué sanciones interpondrían por las afectaciones, de igual manera esperan recibir una contrapropuesta presentada por el particular para que se pueda autorizar el proyecto.señaló.A pesar de que el INAH no concedió un permiso para la construcción de un puente y modificación en el camino antiguo a Marfil, hay un permiso por parte del Municipio.El permiso para la construcción del fraccionamiento en esta zona fue solicitado porex Secretario Ejecutivo del entonces gobernador del Estado,y fue el 11 de abril del 2015, durante la administración de Luis Fernando Gutiérrez Márquez, que el Ayuntamiento cedió la autorización para dicha construcción.Posteriormente el 15 de abril de 2015 se otorgó un segundo permiso, sin embargo este documento se encuentra extraviado, según comentó personal de Desatollo Urbano quien agregó desconocer qué área del Municipio fue la que cedió la autorización.Es el 30 de noviembre de 2016, durante la actual administración, que el solicitante de la Obra, Óscar Negrete Pérez, emite un permiso otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el que se autoriza la construcción del puente, sin embargo el permiso venció el 1 de agosto de 2017, sin embargo este permiso no fue renovado.Aunque no hubo una renovación del permiso por Conagua, en marzo de este año, la dirección dedel Municipio dio la autorización de la construcción del puente pese a que el responsable de la obra sólo emitió un acuse.El director de Protección y Vigilancia deljustificó la autorización del permiso, argumentando que no habían vestigios históricos que resultarán afectados por la construcción del puente, el cual conectaría el fraccionamiento en construcción con el camino antiguo a Marfil., justificó.