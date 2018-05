El tabaquismo es un hábito que cada año provoca la muerte de miles de personas en el mundo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 31 de mayo es el Día Mundial sin tabaco, el tabaquismo es la causa de más de 7 millones de defunciones, 900 000 de las cuales corresponden a personas no fumadoras que respiran humo de tabaco ajeno.Cerca del 80% de los más de 1000 millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos y bajos, que son los que soportan la mayor carga de enfermedad relacionada con este producto.Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, y habiendo 1.100 millones de fumadores en el mundo, la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo del riesgo para la salud que supone esta práctica que acaba con la vida de 7 millones de personas al año.En AM Hidalgo realizamos una encuesta social para saber a cuánto asciende el gasto mensual que realizan en cigarros y si las personas que lo consumen, saben los riesgos a la salud que conlleva el tabaquismo, los encuestados aseguraron estar conscientes de los riesgos que causa, pero no parece preocuparles; además del daño a la salud, les dejamos un comparativo sobre la cantidad de tacos que podrían consumir y/o invitar a comer con esa misma cantidad de dinero.Consulta el sondeo en el siguiente video: