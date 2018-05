¿Quién más interpretará a Luis Miguel?

Además de Izan Llunas y Diego Boneta, existe un tercer actor que se encargará de darle vida a Luis Miguel en la serie biográfica del cantante. De acuerdo a IMDB, el encargado de ponerse en los zapatos de El Sol será el actor Luis de la Rosa.



De nacionalidad mexicana y con escasos 16 años, el joven se encargará de darle vida al intérprete de La Incondicional en capítulos venideros. Desde que fue aceptado en el proyecto, De la Rosa, que ha tenido papeles en otras producciones como La Rosa de Guadalupe y Mientras el lobo no está, se encargó de compartir con sus poco más de 18 mil seguidores la noticia.



A través de su cuenta de Instagram, el joven actor también comparte fotografías de su día a día y aunque no es tan activo (su última publicación data de hace dos semanas), el parecido con el cantante le ha valido piropos por parte de amigos y conocidos del actor.



Fue apenas el mes pasado que se encargo de dar a conocer su participación dentro de la serie con una foto del cantante y un mensaje que decía: “Nos parecemos?? Jaja super emocionado de compartirles la noticia de que voy a protagonizar el papel del ? de Mexico en la serie de Luis Miguel! ?Do we look alike? Super excited to announce that I will be portraying Luis Miguel!”. La foto, que consiguió darle más de tres mil likes en la red social, también fue colmada de mensajes de apoyo y felicitaciones.

¿Será bien recibido por parte de las fans de hueso colorado del cantante? Habrá que esperar para verlo en escena y que la gente saque sus conclusiones.