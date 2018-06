Acusan a Francisco Sinhué de lavado de dinero y violación durante debate

La aspirante de Morena, Janeth Téllez Infante, acusó a Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, abanderado del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, de tener “pendientes con la justicia” al señalar que enfrenta denuncias por violación y desvíos de dinero.





Los señalamientos se dieron durante el segundo debate entre los candidatos a diputados federales por el distrito 07 con cabecera en Tepeapulco, ante la inasistencia de Francisco Sinuhé, también exsecretario general de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Aquí no hay un gran personaje que enfrenta serios problemas: una averiguación previa por violación, es responsable en desvíos de dinero público, de lavado de dinero… hay una denuncia ante al PGJH. Pero a pesar de eso no pasa nada… no se vale pedirle el voto a la gente cuando se tienen pendientes con la justicia”, expresó Téllez Infante.

La candidata mostró un sobre amarillo en el que presuntamente estaban las denuncias penales contra el abanderado de Nueva Alianza y pidió que esos hechos no queden impunes.

“Aquí está la verdad de este personaje que el día de hoy no estuvo, no tiene cara con qué defender a las mujeres. Dice que va a trabajar por el bien de ellas, una persona que ha violado a una mujer no pude dar el respeto que ha divulgado”, remató.



Por su parte, la candidata del Partido Encuentro Social (PES) Karina Melany Ambriz Ángeles, pidió “piso parejo” en la contienda al cuestionar que durante los primeros 12 días de la campaña Francisco Sinuhé gastó más de 200 mil pesos en su campaña.

“En este debate se habla de la igualdad, pero es importante que también exista igualdad en los partidos políticos, pido un piso parejo y las tres S (sudor, suela y saliva) para poder pedir el voto. Los primeros 12 días de la campaña el profesor Sinuhé gastó 278 mil 600 pesos, es decir, 23 mil 217 pesos por día… no puedo creerlo, pido igualdad”, externó.



Alfonso Roldan Melo, del Partido del Trabajo (PT), resaltó que Francisco Sinuhé “ya la tiene asegurada por la diputación federal plurinominal que le dio su partido, pero lo importante es ganar con votos de la gente”.

Quien no entró en la controversial discusión fue la candidata de la coalición Por México al Frente Erika Vanessa Alemón Hernández, quien se enfocó en ventilar sus propuestas de campaña.

En las propuestas vertidas destacan, por Alfonso Roldán, la creación de la Ley de Accesibilidad a las Necesidades Básicas, que combatirá la pobreza, el analfabetismo y la falta de empleo.





Erika Alemón propuso retomar la esencia de programas federales del sexenio del presidente Vicente Fox, como el programa “Arranque Parejo”, el cual, dijo, se convirtió en un sistema paternalistas y clientelar; además de crear un espacio virtual, tipo C-4, que opere una policía cibernética de investigación.

Janeth Téllez pidió la verificación de las reglas de operación y trasparencia para los accesos a los programas sociales, además de quitar privilegios a los altos funcionarios.

Karina Melany propuso erradicar la inseguridad del distrito de Tepeapulco a través de un circuito de video vigilancia y atender a los adultos mayores.