Hidalgo, entre las tres entidades más calurosas del país

A nivel nacional, Hidalgo se encuentra entre las tres entidades que han registrado mayores temperaturas en la presente temporada de calor con mediciones de 45 y hasta 50 grados centígrados.Así lo informó Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, a través de su página oficial.Sin embargo, debido a lo que la instancia clasificó como una "onda de calor en México", todavía se pronostican temperaturas máximas de hasta 45 grados en la entidad hidalguense.En la misma situación están Baja California, Sonora, Nayarit, Jalisco y Oaxaca; mientras que en estados como Colima, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes, las temperaturas oscilarán entre 35 y 40 grados centígrados.Ante esta situación las recomendaciones de Protección Civil a nivel federal son evitar el sol entre las 11:00 y 16:00 horas, vestir ropa de colores claros y de manga larga, así como ingerir agua y alimentos frescos.Asimismo, usar protector solar y aditamentos como gorras o sombreros, no consumir bebidas alcohólicas y, en caso de viajar en automóvil, permanecer con las ventanillas abiertas, de lo contrario, la temperatura podría superar los 50 grados centígrados al interior del vehículo.El representante general de servicios de la Cruz Roja de Huejutla, José Luis Bautista de la Cruz, dijo que no se ha reportado ningún caso de golpe de calor en la región, pero sí varios casos de insolaciones.“Afortunadamente, golpe de calor, no, sólo sobreexposiciones solares que han sido atendidas como corresponde”, dijo.Bautista de la Cruz informó que durante los últimos días de mayo han atendido entre 12 o 15 casos de insolación en personas de diferentes edades que luego de ser rehidratados regresaron a su lugar de origen sin ningún problema.