Acusa pobreza política

La inasistencia oficial de 4 candidatos a la alcaldía de Irapuato al debate del Instituto Electoral del Estado Guanajuato (IEEG) que cuesta casi 80 mil pesos, de acuerdo con información del instituto, solo deja ver una clara pobreza política y falta de propuesta, situación en la que quienes salen perdedores son los ciudadanos, así opinaron los empresarios Gabriel Villegas y Gerardo Padilla Fuerte.“Honestamente nos decepciona el ver que no hay disponibilidad por parte de los candidatos de los partidos más fuertes de la ciudad y en segundo lugar nos dejan un muy mal sabor de boca por no dejar ver las razones por las que no quieren debatir”, señaló Villegas.Añadió que sí algún candidato tomó la decisión de no asistir luego de que el panista Ricardo Ortiz anunciara su inasistencia estaría incumpliéndole a los ciudadanos.“Aunque no fuera (Ricardo) Ortiz al debate el resto debería hacerlo, yo creo que eso no es justificación, eso habla de una pobreza política y de ideas; creo que todos deberían ir, debería ser obligatorio”, opinó.Por su parte, Gerardo Padilla Fuerte dijo que tampoco le parece correcto que no se presenten los candidatos debido a que los debates son para comparar propuestas y conocerlos.“Era una buena oportunidad para que compartieran sus ideas y posteriormente se le sumaron otros como la candidata Yulma que no decidió ir porque le interesaba comparar sus ideas y planteamientos con el candidato que se quiere reelegir”, refirió.