Avanza reactivación de PEI

Para reactivar el Parque Ecológico de Irapuato (PEI), la dirección de Medio Ambiente, en coordinación con personal de Servicios Públicos, inició la limpieza de los terrenos, después de que el inmueble estuvo en manos del Gobierno del Estado.Gonzalo Guerrero Guerrero, titular de Medio Ambiente del Municipio, señaló que al haber estado 4 años sin funcionamiento se tuvo que retirar la maleza y hacer aclaramiento de zonas donde se contaba con mucho pastizal.Refirió que se da mantenimiento al equipamiento funcional del parque, entre ellas la cancha de fútbol uruguayo, reparación de chapas y candados, limpieza del área de oficinas, además de hacerse el retiro de 7 toneladas de neumáticos viejos que ya no servían.“Retiramos los neumáticos de la pista de go karts que ya no estaba en funcionamiento, al final de cuentas el objetivo es tener en condiciones apropiadas este predio”, dijo.Guerrero Guerrero indicó que después de los trabajos de mantenimiento mayor, se hará el retiro de estructuras en una zona donde se acumuló chatarra, con el objetivo de que las autoridades municipales definan el proyecto a realizarse en el PEI.“Es un lugar que debe prevalecer en condiciones naturales, atractivas para la ciudadanía (...) estamos trabajando de manera conjunta con Servicios Públicos para lograrlo”, finalizó.