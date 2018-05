Yarbrough, titular; Cota, suplente

2018-05-31 16:06:42 | FRANCISCO VELA

El arquero del León, pieza clave en la obtención del bicampeonato de la Liga Mx, debe arrancar como titular en la Liga.

Del momento que vive hoy Yarbrough es responsable él, pero también es responsable la directiva que no ha podido generar otro escenario de competencia para el cancerbero. Foto: Especial.



Pasado no es condena, pero tampoco escondite.



No porque ayudó a ganar al León esa distinción, sino por lo que también demostró en su mejor versión. Es un arquero confiable y determinante en las acciones que le toca participar. No es un tema de perpetuar puestos o de no generar competencia, es un tema de confianza.

Arrancar como titular será un reconocimiento primero a sus capacidades y también, por qué no, a lo hecho en su paso por el equipo. Pero también será la última chance que tenga para despertar, para ser más consistente, para que defienda lo que tanto trabajo le ha costado edificar, y no sólo hablo de los títulos, sino de su carrera como arquero.

Noto en aficionados del León mucha ira, mucho coraje; cierta agresividad insana contra la figura de alguien histórico para esta institución.



Con lo que William le dio al Club León no le alcanza para no volverse a equivocar. Cuántos jugadores de este equipo han tenido bajones de juego, malas rachas y sin embargo no se les señala ni la mitad de lo que al cancerbero titular del León se le responsabiliza.

También,es cierto que vivir mata, que el día a día te come y devora. Que los seis años que ya tiene el León son muchos para un futbol donde es muy raro ver a futbolistas que durante tanto tiempo defendiendo una misma playera. Se ha desgastado el nivel del cancerbero pero también el cariño de la afición.

No se confunda, no hablo de bajar la exigencia y acomodar la medida al nivel que tenga Yarborugh, ese puede cambiar y si no está para jugar, no debe jugar. El futbol juzga y desnuda a todos. Los logros de ayer no pueden ser el sofá del hoy.

La llegada de Cota, grandísimo arquero, multicampeón con Chivas, uno de los equipos más mediáticos del país, genera una gran presión en la portería verdiblanca. Además, el momento y el nivel que tiene el ex arquero de las Chivas, es más alto y mejor que el que actualmente vive Yarbrough. ¡ Qué bueno ¡ no le trajeron a alguien a modo.

Cota tiene todas las cartas credenciales. Quería quedarse en Chivas, no pudo. Perdió su oportunidad de jugar un Mundial de Clubes, lo ganó todo con el Rebaño y no sólo eso, fue figura. Sin lugar a duda el que llegue al León es una amenaza a cualquier zona de confort. Esto tendrá que motivar al de casa, a la leyenda, al ídolo, al que ya demostró que pudo y brilló en los mejores momentos. Que para seguir siendo el uno tendrá que reinventarse y mostrar porqué es lo que es en la institución.

Cota es un “súper” arquero, de tremendas condiciones. Al León llega con una alta expectativa, con tremendas cartas credenciales, pero no ha dado nada, no ha ganado nada. Acá tendrá que demostrar que está preparado para estar, pero también para aguardar su oportunidad. Viene a trabajar por un puesto que hasta hoy es del UNO del León.

Si William sigue en el León será decisión del DT elegir con quién apuesta para el arranque, después será el trabajo y los resultados lo que determine quién será el titular. Cota tiene calidad para jugar en cualquier equipo deMéxico, en Chivas llegó cuando sus arqueros estaban mal, y aunque eran buenos no eran significativos para la institución.

Los tiempos no mienten, y si William ya no está, habrá con que trabajar. Cota tendrá su oportunidad pero la tiene que esperar.